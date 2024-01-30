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В США подсчитали число атак на свои базы на Ближнем Востоке с 17 октября - РИА Новости, 30.01.2024
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02:00 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/ssha-1924257787.html
В США подсчитали число атак на свои базы на Ближнем Востоке с 17 октября
В США подсчитали число атак на свои базы на Ближнем Востоке с 17 октября - РИА Новости, 30.01.2024
В США подсчитали число атак на свои базы на Ближнем Востоке с 17 октября
Объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 165 раз с начала обострения ситуации в регионе, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T02:00
2024-01-30T02:00
сша
ирак
сирия
министерство обороны сша
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 165 раз с начала обострения ситуации в регионе, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Как заявила Сингх в понедельник, всего подразделения США были атакованы порядка 165 раз, начиная с 17 октября. "Шестьдесят шесть - в Ираке, 98 - в Сирии, и, конечно, вчерашнее нападение в Иордании", - подсчитала представитель американского оборонного ведомства. Она добавила, что в ходе соответствующих атак (без учета последнего нападения в Иордании) пострадали порядка 80 военных, у них незначительные травмы. Сингх ранее сообщила, что в результате атаки на базу США в Иордании, совершенной в воскресенье с помощью беспилотника, пострадали 40 человек.
https://ria.ru/20240130/ssha-1924252573.html
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сша, ирак, сирия, министерство обороны сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Ирак, Сирия, Министерство обороны США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США подсчитали число атак на свои базы на Ближнем Востоке с 17 октября

Пентагон: базы США на Ближнем Востоке с 17 октября 2023 года атаковали 165 раза

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 165 раз с начала обострения ситуации в регионе, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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Как заявила Сингх в понедельник, всего подразделения США были атакованы порядка 165 раз, начиная с 17 октября.
"Шестьдесят шесть - в Ираке, 98 - в Сирии, и, конечно, вчерашнее нападение в Иордании", - подсчитала представитель американского оборонного ведомства.
Она добавила, что в ходе соответствующих атак (без учета последнего нападения в Иордании) пострадали порядка 80 военных, у них незначительные травмы.
Сингх ранее сообщила, что в результате атаки на базу США в Иордании, совершенной в воскресенье с помощью беспилотника, пострадали 40 человек.
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СШАИракСирияМинистерство обороны СШАВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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