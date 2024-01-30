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Количество обращений по эксплуатации лифтов в Подмосковье снизилось на 13% - РИА Новости, 30.01.2024
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Новости Подмосковья
 
17:53 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924427314.html
Количество обращений по эксплуатации лифтов в Подмосковье снизилось на 13%
Количество обращений по эксплуатации лифтов в Подмосковье снизилось на 13% - РИА Новости, 30.01.2024
Количество обращений по эксплуатации лифтов в Подмосковье снизилось на 13%
Около 660 заявок жителей Подмосковья по вопросам эксплуатации лифтов поступили в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО) на прошлой неделе, что на 13%... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:53
2024-01-30T17:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лыткарино
чехов
жкх
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Около 660 заявок жителей Подмосковья по вопросам эксплуатации лифтов поступили в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО) на прошлой неделе, что на 13% меньше по сравнению с двумя неделями ранее, сообщает пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья. Работу с обращениями по данным вопросам контролируют сотрудники жилищного надзора Подмосковья в Центре управления регионом (ЦУР). Самые активные темпы снижения продемонстрировали муниципалитеты: Лыткарино, Чехов, Орехово-Зуевский, Балашиха, Фрязино. Ни одной жалобы на неисправные подъемники не пришло из Бронниц, Дубны, Егорьевска, Коломны, Павлово-Посадского и Талдомского. Наиболее часто просили привести оборудование в порядок жители Люберец, Химок, Лобни, Красногорска и Одинцовского округа, говорится в сообщении. "Любая неисправность лифтов несет угрозу здоровью и жизни людей. УК должны проводить регулярные осмотры и оперативно устранять выявленные нарушения – своими силами, либо с привлечением специализированных организаций", – отметила руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова, ее слова приводит пресс-служба. Там добавили, что в ЕДС МО можно сообщить о неисправностях лифтового оборудования. Управляющая компания должна взять заявку в работу в течение 24 часов. Согласно классификатору, на проведение работ дается от 24 до 120 часов в зависимости от их сложности.
https://realty.ria.ru/20240130/poliklinika-1924425013.html
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лыткарино
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московская область (подмосковье), лыткарино, чехов, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лыткарино, Чехов, ЖКХ

Количество обращений по эксплуатации лифтов в Подмосковье снизилось на 13%

© РИА Новости / Владимир ПесняПодъезд жилого дома
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Подъезд жилого дома
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Около 660 заявок жителей Подмосковья по вопросам эксплуатации лифтов поступили в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО) на прошлой неделе, что на 13% меньше по сравнению с двумя неделями ранее, сообщает пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
Работу с обращениями по данным вопросам контролируют сотрудники жилищного надзора Подмосковья в Центре управления регионом (ЦУР).
Строительство поликлиники - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Поликлинику в ЖК "Пригород Лесное" в Подмосковье построят до конца года
Вчера, 17:42
Самые активные темпы снижения продемонстрировали муниципалитеты: Лыткарино, Чехов, Орехово-Зуевский, Балашиха, Фрязино. Ни одной жалобы на неисправные подъемники не пришло из Бронниц, Дубны, Егорьевска, Коломны, Павлово-Посадского и Талдомского.
Наиболее часто просили привести оборудование в порядок жители Люберец, Химок, Лобни, Красногорска и Одинцовского округа, говорится в сообщении.
"Любая неисправность лифтов несет угрозу здоровью и жизни людей. УК должны проводить регулярные осмотры и оперативно устранять выявленные нарушения – своими силами, либо с привлечением специализированных организаций", – отметила руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова, ее слова приводит пресс-служба.
Там добавили, что в ЕДС МО можно сообщить о неисправностях лифтового оборудования. Управляющая компания должна взять заявку в работу в течение 24 часов. Согласно классификатору, на проведение работ дается от 24 до 120 часов в зависимости от их сложности.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛыткариноЧеховЖКХ
 
 
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