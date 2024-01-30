https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924427314.html

Количество обращений по эксплуатации лифтов в Подмосковье снизилось на 13%

Количество обращений по эксплуатации лифтов в Подмосковье снизилось на 13% - РИА Новости, 30.01.2024

Количество обращений по эксплуатации лифтов в Подмосковье снизилось на 13%

Около 660 заявок жителей Подмосковья по вопросам эксплуатации лифтов поступили в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО) на прошлой неделе, что на 13%... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:53

2024-01-30T17:53

2024-01-30T17:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

лыткарино

чехов

жкх

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Около 660 заявок жителей Подмосковья по вопросам эксплуатации лифтов поступили в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО) на прошлой неделе, что на 13% меньше по сравнению с двумя неделями ранее, сообщает пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья. Работу с обращениями по данным вопросам контролируют сотрудники жилищного надзора Подмосковья в Центре управления регионом (ЦУР). Самые активные темпы снижения продемонстрировали муниципалитеты: Лыткарино, Чехов, Орехово-Зуевский, Балашиха, Фрязино. Ни одной жалобы на неисправные подъемники не пришло из Бронниц, Дубны, Егорьевска, Коломны, Павлово-Посадского и Талдомского. Наиболее часто просили привести оборудование в порядок жители Люберец, Химок, Лобни, Красногорска и Одинцовского округа, говорится в сообщении. "Любая неисправность лифтов несет угрозу здоровью и жизни людей. УК должны проводить регулярные осмотры и оперативно устранять выявленные нарушения – своими силами, либо с привлечением специализированных организаций", – отметила руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова, ее слова приводит пресс-служба. Там добавили, что в ЕДС МО можно сообщить о неисправностях лифтового оборудования. Управляющая компания должна взять заявку в работу в течение 24 часов. Согласно классификатору, на проведение работ дается от 24 до 120 часов в зависимости от их сложности.

https://realty.ria.ru/20240130/poliklinika-1924425013.html

московская область (подмосковье)

лыткарино

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), лыткарино, чехов, жкх