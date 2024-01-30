https://ria.ru/20240130/peterburg-1924278950.html

Беглов доложил Путину о развитии Петербурга и важных городских проектах

Беглов доложил Путину о развитии Петербурга и важных городских проектах - РИА Новости, 30.01.2024

Беглов доложил Путину о развитии Петербурга и важных городских проектах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии города и важнейших проектах, сообщила РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:19

2024-01-30T09:19

2024-01-30T09:19

санкт-петербург

александр беглов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845782876_0:243:3164:2023_1920x0_80_0_0_5f3b8612c3a6396f6cb2131cf71017f2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии города и важнейших проектах, сообщила пресс-служба администрации губернатора. В понедельник президент России провел рабочую встречу с губернатором Петербурга. По словам Беглова, Петербург эффективно решает задачу импортозамещения после ухода западных компаний. "Первое время мы думали, что будет, наверное, трудно, но за короткое время пришли другие наши партнеры. На сегодняшний день у нас практически нет проблем - заменили ушедших. Пришли другие производители продукции, которая понравилась жителям нашего города, и я не знаю, как можно теперь уже вернуться к старой. И самое важное - она местная. Санкт-Петербург очень много занимается тем, чтобы на рынок поставлялись именно местные продукты. Мы хорошо работаем с белорусами, у нас хорошая кооперация. Сейчас у нас вопросов нет", - сказал губернатор. Он также сообщил, что безработица в Петербурге - самая низкая в стране: 1,5-1,7%, а также понизился уровень бедности. В числе других важных направлений работы губернатор отметил достижение технологической независимости и переход на современные технологии. По его словам, "Петербург с этим справляется". Беглов доложил, что в Петербурге растет уровень промышленного производства и доходы городского бюджета. "Уже в 2022 году он достиг 1 триллиона рублей, а в 2023 году петербуржцы заработали 1 триллион 148 миллиардов рублей. Но этого мало. Нельзя все деньги проедать, нужно развивать производство и вкладывать в развитие. Один триллион в 2023 году - это инвестиции, которые вложили в Санкт-Петербург", - сказал он. Губернатор поблагодарил президента РФ за участие в решении проблемы обманутых дольщиков, которую глава государства держал на личном контроле. "Один миллион квадратных метров в 2019 году было, но в 2023 году мы выполнили ваше поручение, закрыли эту проблему. В Петербурге проблемы обманутых дольщиков не существует!" - сказал он. Также глава Санкт-Петербурга доложил о больших подвижках в вопросе строительства метро. В частности, создана городская компания "Метрострой Северной столицы", в нее переведены 3 тысячи специалистов. Удалось нарастить объемы, заказано новое оборудование, увеличен коллектив до 4,3 тысячи человек. Беглов также сообщил о принятом в минувшем году генеральном плане Санкт-Петербурга до 2040 года с перспективой до 2050 года и о подготовленных и запущенных проектах. В их числе: Широтная магистраль скоростного движения, скоростная трамвайная линия Купчино-Шушары-Славянка, строительство Большого Смоленского моста, университетских кампусов и метро через "Пулково" и "Экспофорум" в направлении Технологической долины. "Выполняя ваши поручения, петербуржцы строят город как мегаполис 21-го века", - сказал он. Сообщается, что на встрече с президентом России губернатор получил поручение проработать вопрос развития транспортной доступности Технологической долины, где разместятся кампусы и научные центры ведущих университетов: ИТМО, Санкт-Петербургского государственного, Морского и Политехнического. Беглов также передал президенту России слова благодарности от жителей, которые почувствовали первые результаты транспортной реформы. Город получил государственные кредиты на 15 лет под небольшие проценты, что позволило закупить новые экологичные автобусы. В настоящее время 3,5 тысячи автобусов в городе работают на газомоторном топливе. Закуплены новые вагоны метро "Балтиец", заложен парк электробусов. По поручению президента РФ с 2022 года в Северной столице ведется работа по масштабному обновлению подвижного состава на всех видах общественного транспорта. За последние два года закуплено порядка 4 тысяч единиц новой техники - трамваев, автобусов, троллейбусов, вагонов метро. В город уже прибыли и вышли на линию более 450 трамваев и троллейбусов, порядка 3500 автобусов и 144 вагона метро "Балтиец".

https://ria.ru/20240130/maduro-1924263605.html

https://ria.ru/20240129/medal-1924245101.html

https://ria.ru/20240129/meropriyatiya-1924222353.html

https://ria.ru/20240129/putin-1924154250.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, александр беглов, владимир путин