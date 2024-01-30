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Россотрудничество обратилось в СК из-за осквернения памятника в Ереване - РИА Новости, 30.01.2024
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15:04 30.01.2024 (обновлено: 15:18 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924377880.html
Россотрудничество обратилось в СК из-за осквернения памятника в Ереване
Россотрудничество обратилось в СК из-за осквернения памятника в Ереване - РИА Новости, 30.01.2024
Россотрудничество обратилось в СК из-за осквернения памятника в Ереване
Россотрудничество обратилось к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по делу об осквернении памятника блокадникам, заявил глава... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:04
2024-01-30T15:18
ереван
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
следственный комитет россии (ск рф)
армения
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россотрудничество обратилось к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по делу об осквернении памятника блокадникам, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале."Россотрудничество в Москве обратилось к главе Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину. Потому что, на мой личный взгляд, тут уголовщина", - написал Примаков, комментируя действия уроженца армянской столицы Самвела Шириняна, который опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора."Россотрудничество сделает всё, что в наших полномочиях и силах, чтобы ни он (Самвел Ширинян – ред.), ни его ближайшие родственники никогда не приехали в Россию поработать, поторговать, поучиться, познакомиться с историей и культурой, на фестивали молодежи... Это простой, понятный, стандартный и совершенно гарантированный набор, который получает любой мерзавец, позволяющий себе подобное, каждый раз, когда это происходит", - добавил Примаков.Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".
https://ria.ru/20240130/oskvernenie-1924306130.html
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ереван
армения
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ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), следственный комитет россии (ск рф), армения, евгений примаков (россотрудничество)
Ереван, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Следственный комитет России (СК РФ), Армения, Евгений Примаков (Россотрудничество)
Россотрудничество обратилось в СК из-за осквернения памятника в Ереване

Россотрудничество обратилось к Бастрыкину из-за осквернения памятника в Ереване

Осквернение памятника Детям блокадного Ленинграда в Ереване
Осквернение памятника Детям блокадного Ленинграда в Ереване
Осквернение памятника Детям блокадного Ленинграда в Ереване
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россотрудничество обратилось к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по делу об осквернении памятника блокадникам, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.
«
"Россотрудничество в Москве обратилось к главе Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину. Потому что, на мой личный взгляд, тут уголовщина", - написал Примаков, комментируя действия уроженца армянской столицы Самвела Шириняна, который опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.
«
"Россотрудничество сделает всё, что в наших полномочиях и силах, чтобы ни он (Самвел Ширинян – ред.), ни его ближайшие родственники никогда не приехали в Россию поработать, поторговать, поучиться, познакомиться с историей и культурой, на фестивали молодежи... Это простой, понятный, стандартный и совершенно гарантированный набор, который получает любой мерзавец, позволяющий себе подобное, каждый раз, когда это происходит", - добавил Примаков.
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Русский дом в Ереване обратился в прокуратуру после осквернения памятника
Вчера, 11:23
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.
Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
Россия призвала наказать тех, кто осквернил посвященный блокаде памятник
Вчера, 14:56
 
ЕреванФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Следственный комитет России (СК РФ)АрменияЕвгений Примаков (Россотрудничество)
 
 
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