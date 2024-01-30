https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924377880.html

Россотрудничество обратилось в СК из-за осквернения памятника в Ереване

Россотрудничество обратилось в СК из-за осквернения памятника в Ереване - РИА Новости, 30.01.2024

Россотрудничество обратилось в СК из-за осквернения памятника в Ереване

Россотрудничество обратилось к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по делу об осквернении памятника блокадникам, заявил глава... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:04

2024-01-30T15:04

2024-01-30T15:18

ереван

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

следственный комитет россии (ск рф)

армения

евгений примаков (россотрудничество)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россотрудничество обратилось к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по делу об осквернении памятника блокадникам, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале."Россотрудничество в Москве обратилось к главе Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину. Потому что, на мой личный взгляд, тут уголовщина", - написал Примаков, комментируя действия уроженца армянской столицы Самвела Шириняна, который опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора."Россотрудничество сделает всё, что в наших полномочиях и силах, чтобы ни он (Самвел Ширинян – ред.), ни его ближайшие родственники никогда не приехали в Россию поработать, поторговать, поучиться, познакомиться с историей и культурой, на фестивали молодежи... Это простой, понятный, стандартный и совершенно гарантированный набор, который получает любой мерзавец, позволяющий себе подобное, каждый раз, когда это происходит", - добавил Примаков.Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".

https://ria.ru/20240130/oskvernenie-1924306130.html

https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924374855.html

ереван

армения

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), следственный комитет россии (ск рф), армения, евгений примаков (россотрудничество)