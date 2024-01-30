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Власти Белгородской области заявили о росте интенсивности обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/obstrely-1924304942.html
Власти Белгородской области заявили о росте интенсивности обстрелов ВСУ
Власти Белгородской области заявили о росте интенсивности обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024
Власти Белгородской области заявили о росте интенсивности обстрелов ВСУ
Интенсивность обстрелов украинской армией территории Белгородской области в понедельник выросла практически в три раза, следует из информации губернатора... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:15
2024-01-30T11:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Интенсивность обстрелов украинской армией территории Белгородской области в понедельник выросла практически в три раза, следует из информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, которую он опубликовал в своем Telegram-канале. Во вторник губернатор опубликовал сводку об обстрелах за 29 января. В течение дня украинская армия атаковала шесть приграничных районов, выпустив 123 снаряда из артиллерии, сбросив 2 устройства с дрона и атаковав регион 8 дронами-камикадзе. Кроме того, в Грайворонском округе посажены два беспилотника, и система ПВО сбила несколько воздушных целей. За отчетный день женщина получила легкое ранение, от госпитализации отказалась. Больше всего обстрелу подверглись Белгородской район (51 снаряд) и Валуйский округ (36 снарядов). Если рассмотреть среднее значение обстрелов за прошлую неделю, то оно составляло 47 обстрелов в день. Однако в понедельник интенсивность украинских обстрелов области значительно возросла и достигла 135 обстрелов в день, что почти в три раза превышает средний показатель. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов и 35 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. МАПП "Нехотеевка" атакован тремя дронами-камикадзе, также по пункту пропуска выпущено 2 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий. В поселке Октябрьский в результате атаки противника с помощью дрона-камикадзе повреждены крыши двух частных домовладений", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 20 раз из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Валуйском округе по селу Долгое выпущено 27 минометных снарядов и 4 снаряда из ствольной артиллерии. Также окраину села атаковали три дрона-камикадзе, в результате взрывов повреждены автомобиль и экскаватор. Окраину села Новопетровка обстреляли 5 раз из артиллерии. Как отметил Гладков, в Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе, повреждены линия газоснабжения и автомобиль. В Шебекинском округе три раза из миномета обстреляно село Белянка. "В Грайворонском городском округе по селу Мокрая Орловка выпущено 2 минометных снаряда. Есть одна пострадавшая – у женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях... В районе села Дроновка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий. По окраине села Сподарюшино выпущено 11 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селах Глотово и Новостроевка-Вторая посажено по одному БПЛА", - сообщил губернатор. Он уточнил, что системой ПВО было сбито несколько воздушных целей на подлете к селам Головчино и Новостроевка-Первая. В поселке Хотмыжск повреждены жилой дом, машина и забор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240129/snaryady-1924236780.html
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белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Безопасность
Власти Белгородской области заявили о росте интенсивности обстрелов ВСУ

Интенсивность обстрелов ВСУ Белгородской области за сутки выросла в три раза

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Интенсивность обстрелов украинской армией территории Белгородской области в понедельник выросла практически в три раза, следует из информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, которую он опубликовал в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор опубликовал сводку об обстрелах за 29 января. В течение дня украинская армия атаковала шесть приграничных районов, выпустив 123 снаряда из артиллерии, сбросив 2 устройства с дрона и атаковав регион 8 дронами-камикадзе. Кроме того, в Грайворонском округе посажены два беспилотника, и система ПВО сбила несколько воздушных целей. За отчетный день женщина получила легкое ранение, от госпитализации отказалась. Больше всего обстрелу подверглись Белгородской район (51 снаряд) и Валуйский округ (36 снарядов).
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Если рассмотреть среднее значение обстрелов за прошлую неделю, то оно составляло 47 обстрелов в день. Однако в понедельник интенсивность украинских обстрелов области значительно возросла и достигла 135 обстрелов в день, что почти в три раза превышает средний показатель.
«
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов и 35 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. МАПП "Нехотеевка" атакован тремя дронами-камикадзе, также по пункту пропуска выпущено 2 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий. В поселке Октябрьский в результате атаки противника с помощью дрона-камикадзе повреждены крыши двух частных домовладений", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе 20 раз из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Валуйском округе по селу Долгое выпущено 27 минометных снарядов и 4 снаряда из ствольной артиллерии. Также окраину села атаковали три дрона-камикадзе, в результате взрывов повреждены автомобиль и экскаватор. Окраину села Новопетровка обстреляли 5 раз из артиллерии.
Как отметил Гладков, в Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе, повреждены линия газоснабжения и автомобиль. В Шебекинском округе три раза из миномета обстреляно село Белянка.
"В Грайворонском городском округе по селу Мокрая Орловка выпущено 2 минометных снаряда. Есть одна пострадавшая – у женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях... В районе села Дроновка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий. По окраине села Сподарюшино выпущено 11 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селах Глотово и Новостроевка-Вторая посажено по одному БПЛА", - сообщил губернатор.
Он уточнил, что системой ПВО было сбито несколько воздушных целей на подлете к селам Головчино и Новостроевка-Первая. В поселке Хотмыжск повреждены жилой дом, машина и забор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
29 января, 21:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районОктябрьскийВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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