https://ria.ru/20240130/obstrely-1924304942.html

Власти Белгородской области заявили о росте интенсивности обстрелов ВСУ

Власти Белгородской области заявили о росте интенсивности обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024

Власти Белгородской области заявили о росте интенсивности обстрелов ВСУ

Интенсивность обстрелов украинской армией территории Белгородской области в понедельник выросла практически в три раза, следует из информации губернатора... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:15

2024-01-30T11:15

2024-01-30T11:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

октябрьский

вячеслав гладков

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg

БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Интенсивность обстрелов украинской армией территории Белгородской области в понедельник выросла практически в три раза, следует из информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, которую он опубликовал в своем Telegram-канале. Во вторник губернатор опубликовал сводку об обстрелах за 29 января. В течение дня украинская армия атаковала шесть приграничных районов, выпустив 123 снаряда из артиллерии, сбросив 2 устройства с дрона и атаковав регион 8 дронами-камикадзе. Кроме того, в Грайворонском округе посажены два беспилотника, и система ПВО сбила несколько воздушных целей. За отчетный день женщина получила легкое ранение, от госпитализации отказалась. Больше всего обстрелу подверглись Белгородской район (51 снаряд) и Валуйский округ (36 снарядов). Если рассмотреть среднее значение обстрелов за прошлую неделю, то оно составляло 47 обстрелов в день. Однако в понедельник интенсивность украинских обстрелов области значительно возросла и достигла 135 обстрелов в день, что почти в три раза превышает средний показатель. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов и 35 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. МАПП "Нехотеевка" атакован тремя дронами-камикадзе, также по пункту пропуска выпущено 2 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий. В поселке Октябрьский в результате атаки противника с помощью дрона-камикадзе повреждены крыши двух частных домовладений", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 20 раз из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Валуйском округе по селу Долгое выпущено 27 минометных снарядов и 4 снаряда из ствольной артиллерии. Также окраину села атаковали три дрона-камикадзе, в результате взрывов повреждены автомобиль и экскаватор. Окраину села Новопетровка обстреляли 5 раз из артиллерии. Как отметил Гладков, в Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе, повреждены линия газоснабжения и автомобиль. В Шебекинском округе три раза из миномета обстреляно село Белянка. "В Грайворонском городском округе по селу Мокрая Орловка выпущено 2 минометных снаряда. Есть одна пострадавшая – у женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях... В районе села Дроновка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий. По окраине села Сподарюшино выпущено 11 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селах Глотово и Новостроевка-Вторая посажено по одному БПЛА", - сообщил губернатор. Он уточнил, что системой ПВО было сбито несколько воздушных целей на подлете к селам Головчино и Новостроевка-Первая. В поселке Хотмыжск повреждены жилой дом, машина и забор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240129/snaryady-1924236780.html

https://ria.ru/20240129/pvo-1924236198.html

белгородская область

белгородский район

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, безопасность