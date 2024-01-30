https://ria.ru/20240130/obstrely-1924298403.html

ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 30.01.2024

ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре семи населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:51

2024-01-30T10:51

2024-01-30T10:51

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре семи населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они провели еще 15 обстрелов", - сказал источник. Под огонь попали семь населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924078060.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область