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ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 30.01.2024
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ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре семи населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:51
2024-01-30T10:51
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре семи населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они провели еще 15 обстрелов", - сказал источник. Под огонь попали семь населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924078060.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре семи населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они провели еще 15 обстрелов", - сказал источник.
Под огонь попали семь населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская область
 
 
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