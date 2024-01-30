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ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре семи населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:51
2024-01-30T10:51
2024-01-30T10:51
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре семи населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они провели еще 15 обстрелов", - сказал источник. Под огонь попали семь населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924078060.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по населенным пунктам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре семи населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они провели еще 15 обстрелов", - сказал источник.
Под огонь попали семь населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области