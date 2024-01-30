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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.01.2024
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 57 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T00:52
2024-01-30T00:52
2024-01-30T00:52
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 57 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двенадцать обстрелов - на донецком направлении, шесть обстрелов - на горловском направлении, один - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что украинские войска выпустили 57 единиц различных боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о гибели трех гражданских лиц, ранения разной степени тяжести получили еще 16 человек. В предыдущие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.
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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 различных боеприпасов