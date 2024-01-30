https://ria.ru/20240130/moskva-1924401604.html
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 30.01.2024
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:30
2024-01-30T16:30
2024-01-30T16:30
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 21 часа 2 февраля, а предупреждение о гололеде - с 21 часа 31 января до 21 часа 1 февраля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице действует до 21 часа 2 февраля, а предупреждение о гололеде - с 21 часа 31 января до 21 часа 1 февраля.
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