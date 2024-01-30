https://ria.ru/20240130/moskva-1924299888.html

В Москве выпустили линейку кабелей для работы в экстремальных условиях

В Москве выпустили линейку кабелей для работы в экстремальных условиях - РИА Новости, 30.01.2024

В Москве выпустили линейку кабелей для работы в экстремальных условиях

Сотрудниками столичного предприятия была разработана новая конструкция универсальных кабелей повышенной тепло-морозостойкости, заявил во вторник министр... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:13

2024-01-30T11:13

2024-01-30T11:14

москва

владислав овчинский

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сотрудниками столичного предприятия была разработана новая конструкция универсальных кабелей повышенной тепло-морозостойкости, заявил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.Он добавил, что данные кабели будут применяться в работе в силовых и слаботочных цепях, системах автоматики, аналоговой и цифровой связи, при этом выдерживают экстремальные температуры.С 2021 года компания "Спецкабель" обладает статусом промкомплекса. Он дает значительные налоговые льготы. Собственные инвестиции и поддержка властей столицы помогают предприятию развиваться, увеличивать объемы производства продукции, а также расширять линейку товаров."Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло-морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделия устойчивы к широкому спектру внешних факторов – воздействию минеральных масел, буровых растворов, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса, в металлургии и энергетике", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Министр отметил, что новая серия продукции уже готова для промышленного запуска. В планах у компании выпускать за год порядка 500 км кабеля.Отмечается, что в новой линейке товаров есть универсальные изделия для нефтегазового комплекса. Они являются стойкими к ультрафиолету, маслам, агрессивным средам, морской воде, а также соляному туману, ударам и даже вибрациям. В прошлом году серия составила порядка 10% от всех продаж кабельной продукции этого предприятия.В свою очередь, вице-президент группы компаний Сергей Лобанов заявил, что у предприятия на данный момент в работе находятся 11 опытно-конструкторских проектов по созданию новых видов кабелей для народного хозяйства. Москва – это город с развитым производством. Здесь работают более 4 тыс. промплощадок, где трудятся свыше 720 тыс. человек. В столице ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику. Ранее Овчинский сообщал, что за 2023 год объем выпуска продукции компании, которая специализируется на разработке и производстве ленточных пил, вырос на 70% по сравнению с 2022 годом.

https://ria.ru/20240129/efimov-1923748103.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский