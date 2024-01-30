https://ria.ru/20240130/mosfilm-1924286103.html
Путин поздравил "Мосфильм" со столетием, отметив его богатую историю
Путин поздравил "Мосфильм" со столетием, отметив его богатую историю - РИА Новости, 30.01.2024
Путин поздравил "Мосфильм" со столетием, отметив его богатую историю
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов киноконцерна "Мосфильм" со 100-летием, отметив, что киностудия по праву гордится своей богатой... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:54
2024-01-30T09:54
2024-01-30T09:54
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владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов киноконцерна "Мосфильм" со 100-летием, отметив, что киностудия по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся режиссеров и актеров, операторов и художников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 100-летием киноконцерна "Мосфильм". Одна из старейших киностудий страны, "Мосфильм" по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся режиссеров и актеров, операторов и художников, которые своим талантом и подвижническим, вдохновенным трудом задавали высочайшую планку профессионального мастерства, создавали фильмы, ставшие подлинными шедеврами отечественного и мирового киноискусства", - говорится в телеграмме президента РФ. Он отметил, что нынешнее поколение мосфильмовцев бережно хранит и развивает традиции своих предшественников, воплощает в жизнь смелые новаторские идеи и замыслы, достойно служит российской культуре. Он пожелал коллективу и ветеранам киноконцерна успехов и всего самого доброго. "Мосфильм" – ведущее предприятие киноиндустрии России, на котором осуществляется производство практически всей отечественной кино-, теле- и видеопродукции. Это одна из крупнейших студий в Европе, оснащенная современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим осуществлять полностью весь цикл кинопроизводства. Производственная мощность студии – более 100 картин в год.
https://ria.ru/20240130/mosfilm-1923667468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, мосфильм, новости культуры
Культура, Владимир Путин, Мосфильм, Новости культуры
Путин поздравил "Мосфильм" со столетием, отметив его богатую историю
Путин: "Мосфильм" по праву гордится историей, именами и творческими достижениями
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов киноконцерна "Мосфильм" со 100-летием, отметив, что киностудия по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся режиссеров и актеров, операторов и художников, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 100-летием киноконцерна "Мосфильм". Одна из старейших киностудий страны, "Мосфильм" по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся режиссеров и актеров, операторов и художников, которые своим талантом и подвижническим, вдохновенным трудом задавали высочайшую планку профессионального мастерства, создавали фильмы, ставшие подлинными шедеврами отечественного и мирового киноискусства", - говорится в телеграмме президента РФ.
Он отметил, что нынешнее поколение мосфильмовцев бережно хранит и развивает традиции своих предшественников, воплощает в жизнь смелые новаторские идеи и замыслы, достойно служит российской культуре. Он пожелал коллективу и ветеранам киноконцерна успехов и всего самого доброго.
"Мосфильм" – ведущее предприятие киноиндустрии России, на котором осуществляется производство практически всей отечественной кино-, теле- и видеопродукции. Это одна из крупнейших студий в Европе
, оснащенная современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим осуществлять полностью весь цикл кинопроизводства. Производственная мощность студии – более 100 картин в год.
"Мосфильму" — 100 лет: как устроена киностудия и что там можно увидеть