В Раде не исключили, что примут законопроект о мобилизации в марте
Депутат Рады: скандальный законопроект о мобилизации могут принять в марте
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Скандальный украинский законопроект о мобилизации может быть принят в марте, 6 февраля документ будет внесен в парламент на рассмотрение, сообщил депутат Верховной рады Николай Тищенко в своем Telegram-канале.
"Думаю, что закон о мобилизации будет принят в марте. Шестого февраля проект закона будет внесен в парламент. И если будет принят, то только в первом чтении, а дальше правки", - написал Тищенко.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.