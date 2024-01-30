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В Раде не исключили, что примут законопроект о мобилизации в марте - РИА Новости, 30.01.2024
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13:24 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/mobilizatsiya-1924344964.html
В Раде не исключили, что примут законопроект о мобилизации в марте
В Раде не исключили, что примут законопроект о мобилизации в марте - РИА Новости, 30.01.2024
В Раде не исключили, что примут законопроект о мобилизации в марте
Скандальный украинский законопроект о мобилизации может быть принят в марте, 6 февраля документ будет внесен в парламент на рассмотрение, сообщил депутат... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:24
2024-01-30T13:24
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Скандальный украинский законопроект о мобилизации может быть принят в марте, 6 февраля документ будет внесен в парламент на рассмотрение, сообщил депутат Верховной рады Николай Тищенко в своем Telegram-канале. "Думаю, что закон о мобилизации будет принят в марте. Шестого февраля проект закона будет внесен в парламент. И если будет принят, то только в первом чтении, а дальше правки", - написал Тищенко. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде не исключили, что примут законопроект о мобилизации в марте

Депутат Рады: скандальный законопроект о мобилизации могут принять в марте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Скандальный украинский законопроект о мобилизации может быть принят в марте, 6 февраля документ будет внесен в парламент на рассмотрение, сообщил депутат Верховной рады Николай Тищенко в своем Telegram-канале.
"Думаю, что закон о мобилизации будет принят в марте. Шестого февраля проект закона будет внесен в парламент. И если будет принят, то только в первом чтении, а дальше правки", - написал Тищенко.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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