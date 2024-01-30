https://ria.ru/20240130/mishustin-1924387542.html
Мишустин оценил реализацию планов по развитию России за прошлый год
Мишустин оценил реализацию планов по развитию России за прошлый год - РИА Новости, 30.01.2024
Мишустин оценил реализацию планов по развитию России за прошлый год
Планы по национальным целям развития РФ за прошлый год были исполнены полностью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:41
2024-01-30T15:41
2024-01-30T15:42
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Планы по национальным целям развития РФ за прошлый год были исполнены полностью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Если говорить о национальных целях, то планы на прошлый год исполнены полностью", - сказал Мишустин в ходе стратсессии о реализации национальных проектов и достижении национальных приоритетов. Как отметил премьер, этого удалось добиться за счет реализации госпрограмм, стратегических инициатив, оперативных действий федеральных органов исполнительной власти и правительства в целом.
https://ria.ru/20240130/natsproekty-1924382794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин оценил реализацию планов по развитию России за прошлый год
Мишустин: планы по национальным целям развития за 2023 год исполнены полностью
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Планы по национальным целям развития РФ за прошлый год были исполнены полностью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Если говорить о национальных целях, то планы на прошлый год исполнены полностью", - сказал Мишустин в ходе стратсессии о реализации национальных проектов и достижении национальных приоритетов.
Как отметил премьер, этого удалось добиться за счет реализации госпрограмм, стратегических инициатив, оперативных действий федеральных органов исполнительной власти и правительства в целом.
Мишустин заявил, что уровень реализации нацпроектов близок к ста процентам