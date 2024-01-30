https://ria.ru/20240130/mishustin-1924387542.html

Мишустин оценил реализацию планов по развитию России за прошлый год

Мишустин оценил реализацию планов по развитию России за прошлый год - РИА Новости, 30.01.2024

Мишустин оценил реализацию планов по развитию России за прошлый год

Планы по национальным целям развития РФ за прошлый год были исполнены полностью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:41

2024-01-30T15:41

2024-01-30T15:42

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Планы по национальным целям развития РФ за прошлый год были исполнены полностью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Если говорить о национальных целях, то планы на прошлый год исполнены полностью", - сказал Мишустин в ходе стратсессии о реализации национальных проектов и достижении национальных приоритетов. Как отметил премьер, этого удалось добиться за счет реализации госпрограмм, стратегических инициатив, оперативных действий федеральных органов исполнительной власти и правительства в целом.

https://ria.ru/20240130/natsproekty-1924382794.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, правительство рф