https://ria.ru/20240130/metro-1924350390.html

Поврежденный тоннель киевского метро хотят восстановить до осени

Поврежденный тоннель киевского метро хотят восстановить до осени - РИА Новости, 30.01.2024

Поврежденный тоннель киевского метро хотят восстановить до осени

Восстановление поврежденного тоннеля в киевском метро займет больше времени, чем планировалось, окончание работ намечено на осень текущего года, сообщил во... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:39

2024-01-30T13:39

2024-01-30T13:39

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Восстановление поврежденного тоннеля в киевском метро займет больше времени, чем планировалось, окончание работ намечено на осень текущего года, сообщил во вторник гендиректор холдинга, в который входит компания Autostrada, занимающаяся строительством, Максим Шкиль. Мэр Киева Виталий Кличко в декабре прошлого года сообщал, что шесть аварийных станций киевского метро от "Дымеевской" до "Теремков" будут закрыты 6-8 месяцев. "Восстановление перегонного тоннеля между станциями планируем завершить осенью 2024 года. Работаем на объекте 24/7. Движение поездов приостановлено из-за подтопления и трещин на блоках оправы тоннеля. Нарушилась геометрия постройки, появился риск обвала. Поэтому после проведения необходимых обследований и исследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля, длина которого составляет около 27 метров, и построить на этом месте новый, монолитный, открытым способом прямоугольного сечения", - написал Шкиль в социальной сети. По его словам, в настоящее время восстановительные работы ведутся как внутри туннеля, так и снаружи. После того как будут перенесены все инженерные сети, начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля. В начале декабря власти Киева заявили, что шесть станций в южной части синей линии метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - закрываются на ремонт на полгода из-за угрозы затопления, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

https://ria.ru/20240108/kiev-1920184981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина