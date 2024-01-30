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На "фиолетовой" ветке метро в Москве человек упал на пути - РИА Новости, 30.01.2024
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06:29 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/metro-1924267258.html
На "фиолетовой" ветке метро в Москве человек упал на пути
На "фиолетовой" ветке метро в Москве человек упал на пути - РИА Новости, 30.01.2024
На "фиолетовой" ветке метро в Москве человек упал на пути
Движение поездов временно увеличено на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T06:29
2024-01-30T06:29
москва
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Движение поездов временно увеличено на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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Москва
На "фиолетовой" ветке метро в Москве человек упал на пути

Движение на "фиолетовой" ветке метро в Москве увеличено из-за человека на пути

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на станции "Пушкинская" Московского метрополитена
Сотрудник полиции на станции Пушкинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник полиции на станции "Пушкинская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Движение поездов временно увеличено на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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