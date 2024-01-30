https://ria.ru/20240130/metro-1924267258.html

На "фиолетовой" ветке метро в Москве человек упал на пути

На "фиолетовой" ветке метро в Москве человек упал на пути - РИА Новости, 30.01.2024

На "фиолетовой" ветке метро в Москве человек упал на пути

Движение поездов временно увеличено на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T06:29

2024-01-30T06:29

2024-01-30T06:29

москва

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Движение поездов временно увеличено на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240110/poezd-1920603830.html

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