https://ria.ru/20240130/lyubimova-1924392784.html
Любимова рассказала о программе "Пушкинская карта"
Любимова рассказала о программе "Пушкинская карта" - РИА Новости, 30.01.2024
Любимова рассказала о программе "Пушкинская карта"
Участниками программы "Пушкинская карта" стали 9,8 миллионов молодых россиян, за время действия программы приобретено более 53 миллионов билетов, сообщила... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:01
2024-01-30T16:01
2024-01-30T16:01
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участниками программы "Пушкинская карта" стали 9,8 миллионов молодых россиян, за время действия программы приобретено более 53 миллионов билетов, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Участниками "Пушкинской карты" к концу предыдущего года стали 9,6 миллиона ребят в возрасте от 14 до 22 лет. И эта цифра продолжает расти – сегодня в проекте уже 9,8 миллиона ребят", - сказала Любимова на Отраслевом дне Минкультуры России на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По её словам, более 1,6 тысячи человек – молодые люди из новых регионов. "Самые активные участники – из Чувашской Республики, Оренбургской области, Республики Татарстан, Костромской и Нижегородской областей", - отметила глава ведомства. Министр подчеркнула, что за все время действия программы молодые люди приобрели более 53 миллионов билетов, из них порядка 21 миллиона билетов в кино.
https://ria.ru/20240115/mishustin-1921378335.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, чувашская республика (чувашия), оренбургская область, ольга любимова
Общество, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Оренбургская область, Ольга Любимова
Любимова рассказала о программе "Пушкинская карта"
Любимова: участниками программы "Пушкинская карта" стали 9,8 миллиона россиян
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участниками программы "Пушкинская карта" стали 9,8 миллионов молодых россиян, за время действия программы приобретено более 53 миллионов билетов, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Участниками "Пушкинской карты" к концу предыдущего года стали 9,6 миллиона ребят в возрасте от 14 до 22 лет. И эта цифра продолжает расти – сегодня в проекте уже 9,8 миллиона ребят", - сказала Любимова на Отраслевом дне Минкультуры России на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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По её словам, более 1,6 тысячи человек – молодые люди из новых регионов.
"Самые активные участники – из Чувашской Республики
, Оренбургской области
, Республики Татарстан
, Костромской и Нижегородской областей", - отметила глава ведомства.
Министр подчеркнула, что за все время действия программы молодые люди приобрели более 53 миллионов билетов, из них порядка 21 миллиона билетов в кино.
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