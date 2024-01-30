https://ria.ru/20240130/lyubimova-1924392784.html

Любимова рассказала о программе "Пушкинская карта"

Любимова рассказала о программе "Пушкинская карта" - РИА Новости, 30.01.2024

Любимова рассказала о программе "Пушкинская карта"

Участниками программы "Пушкинская карта" стали 9,8 миллионов молодых россиян, за время действия программы приобретено более 53 миллионов билетов, сообщила... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:01

2024-01-30T16:01

2024-01-30T16:01

общество

россия

чувашская республика (чувашия)

оренбургская область

ольга любимова

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участниками программы "Пушкинская карта" стали 9,8 миллионов молодых россиян, за время действия программы приобретено более 53 миллионов билетов, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Участниками "Пушкинской карты" к концу предыдущего года стали 9,6 миллиона ребят в возрасте от 14 до 22 лет. И эта цифра продолжает расти – сегодня в проекте уже 9,8 миллиона ребят", - сказала Любимова на Отраслевом дне Минкультуры России на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По её словам, более 1,6 тысячи человек – молодые люди из новых регионов. "Самые активные участники – из Чувашской Республики, Оренбургской области, Республики Татарстан, Костромской и Нижегородской областей", - отметила глава ведомства. Министр подчеркнула, что за все время действия программы молодые люди приобрели более 53 миллионов билетов, из них порядка 21 миллиона билетов в кино.

https://ria.ru/20240115/mishustin-1921378335.html

https://ria.ru/20231228/golikova-1918758326.html

россия

чувашская республика (чувашия)

оренбургская область

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Дарья Буймова

общество, россия, чувашская республика (чувашия), оренбургская область, ольга любимова