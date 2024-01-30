https://ria.ru/20240130/kharkov-1924419456.html

Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе

Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе - РИА Новости, 30.01.2024

Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе

Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:29

2024-01-30T17:29

2024-01-30T17:32

специальная военная операция на украине

харьков

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее Терехов сообщил о взрыве в Харькове. "В Харькове слышна серия взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины.

https://ria.ru/20240130/donetsk-1924414629.html

харьков

украина

днепропетровская область

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харьков, украина, днепропетровская область