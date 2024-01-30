https://ria.ru/20240130/ka-52-1924265117.html

Экипажи Ка-52 уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Экипажи Ка-52 уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024

Экипажи Ка-52 уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ и украинскую легкобронированную... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T05:08

2024-01-30T05:08

2024-01-30T05:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ и украинскую легкобронированную технику на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Получив координаты целей, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 совершили перелет в район нанесения удара. Двигаясь на предельно малой высоте, вертолетчики вывели машины в точку начала атаки и провели пуски неуправляемых ракет С-8 по опорному пункту и скоплению легкобронированной техники украинских националистов", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что такие удары наносятся с кабрирования неуправляемыми ракетам С-8. Данная техника полета, когда для пуска ракет пилот задирает нос вертолета выше горизонта, позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.

https://ria.ru/20240130/aviatsiya-1924264860.html

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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"