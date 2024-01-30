Рейтинг@Mail.ru
Экипажи Ка-52 уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/ka-52-1924265117.html
Экипажи Ка-52 уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Экипажи Ка-52 уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024
Экипажи Ка-52 уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ и украинскую легкобронированную... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T05:08
2024-01-30T05:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890827349_516:0:3072:1438_1920x0_80_0_0_ed9f8ff9d01696fb92181511cd641a2c.jpg
ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ и украинскую легкобронированную технику на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Получив координаты целей, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 совершили перелет в район нанесения удара. Двигаясь на предельно малой высоте, вертолетчики вывели машины в точку начала атаки и провели пуски неуправляемых ракет С-8 по опорному пункту и скоплению легкобронированной техники украинских националистов", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что такие удары наносятся с кабрирования неуправляемыми ракетам С-8. Данная техника полета, когда для пуска ракет пилот задирает нос вертолета выше горизонта, позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.
https://ria.ru/20240130/aviatsiya-1924264860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890827349_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd7fc7741502c80affcebf3bf7824832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Экипажи Ка-52 уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Ка-52 уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт и технику ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 в зоне СВО
Вертолет Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ и украинскую легкобронированную технику на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Получив координаты целей, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 совершили перелет в район нанесения удара. Двигаясь на предельно малой высоте, вертолетчики вывели машины в точку начала атаки и провели пуски неуправляемых ракет С-8 по опорному пункту и скоплению легкобронированной техники украинских националистов", - сообщили в МО РФ.
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту
05:04
В ведомстве уточнили, что такие удары наносятся с кабрирования неуправляемыми ракетам С-8. Данная техника полета, когда для пуска ракет пилот задирает нос вертолета выше горизонта, позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала