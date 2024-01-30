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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924285556.html
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в Telegram-канале представительства РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:51
2024-01-30T09:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Ранее во вторник украинские войска за полчаса - с 8.30 до 9.00 - выпустили 14 "натовских" снарядов по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240130/il-76-1924282307.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее во вторник украинские войска за полчаса - с 8.30 до 9.00 - выпустили 14 "натовских" снарядов по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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