https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924285556.html
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в Telegram-канале представительства РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:51
2024-01-30T09:51
2024-01-30T09:51
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Ранее во вторник украинские войска за полчаса - с 8.30 до 9.00 - выпустили 14 "натовских" снарядов по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240130/il-76-1924282307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке