https://ria.ru/20240130/fermery-1924388488.html

Французские фермеры рассказали, почему блокируют Париж

Французские фермеры рассказали, почему блокируют Париж - РИА Новости, 30.01.2024

Французские фермеры рассказали, почему блокируют Париж

Французские фермеры со своими тракторами блокируют часть главной дороги, ведущей на юг от Парижа, они сетуют, что их работа не приносит доход, а власти пускают... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:45

2024-01-30T15:45

2024-01-30T15:45

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ВИЛЛАБЕ, 30 янв - РИА Новости. Французские фермеры со своими тракторами блокируют часть главной дороги, ведущей на юг от Парижа, они сетуют, что их работа не приносит доход, а власти пускают на рынок дешевую продукцию с Украины и из других стран, они ждут предложений от правительства, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Трасса A6, одна из основных магистралей, соединяющих юг Франции с Парижем, перекрыта на две трети: из трех полос движения две заблокированы десятками тракторов французских фермеров, участвующих в "окружении" Парижа. Сейчас протестующие никуда не движутся. Они выставили длинный навес, где раздают еду и напитки. Поблизости разведен костер, чтобы согреться. Участники спокойно беседуют друг с другом и с присутствующими журналистами. Ни на трассе, ни поблизости не видно полицейских. Единственный постоянный шум - это гул грузовиков и легковых автомобилей, которые едут по другой стороне дороги и сигналят в знак поддержки. "Мы здесь для того, чтобы правительство поняло, что слишком - это слишком. Сельское хозяйство во Франции умирает, мы умираем. Мы больше не можем зарабатывать на жизнь своей профессией, работая по 90 часов в неделю. Это ненормально, и так больше не может продолжаться. Поэтому мы тут", - объяснил корреспонденту РИА Новости фермер Алекси из департамента Эр-и-Луар, южнее Парижа. По его словам, проблем в этом секторе очень много, начиная с несоблюдения крупными супермаркетами закона, запрещающего продавать фермерам продукты по цене ниже себестоимости их производства. "Но дело не только в этом. Мы обложены налогами отовсюду, и стандарты, которым мы должны соответствовать, множатся. Тем временем ЕС подписывает соглашения с такими странами, как Украина или другие из Южной Америки, об импорте товаров дешевле, чем у нас, которые не соответствуют никаким стандартам. Это нелогично", - добавил в ходе разговора другой фермер по имени Жоел. На вопрос о том, как долго они будут участвовать в блокаде Парижа и когда они уйдут, присутствующие фермеры отвечают, что это решение будет принято профсоюзами, членами которых они все являются. Они ждут предложения от правительства, которые должны быть озвучены сегодня. "Мы здесь, чтобы поддержать представителей профсоюзов, которые сейчас ведут переговоры с правительством. Чтобы показать, что все серьезно. Мы здесь не для того, чтобы что-то ломать или усложнять людям жизнь, также как у нас нет проблем с полицией. Мы даже оставили проход открытым для автомобилей", - отметил Жоел. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города. Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240130/fermery-1924331402.html

https://ria.ru/20240129/fermery-1924250109.html

https://ria.ru/20240129/bryussel-1924210899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, париж, франция, украина, евросоюз