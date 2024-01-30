Российский СК заведет дело после осквернения в Ереване памятника
СК расследует осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване
© Русский дом в АрменииПамятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
© Русский дом в Армении
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда... и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.
Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".