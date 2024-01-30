https://ria.ru/20240130/erevan-1924309502.html

Российский СК заведет дело после осквернения в Ереване памятника

Российский СК заведет дело после осквернения в Ереване памятника - РИА Новости, 30.01.2024

Российский СК заведет дело после осквернения в Ереване памятника

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:37

2024-01-30T11:37

2024-01-30T11:37

в мире

россия

ленинград

ереван

александр бастрыкин

мария захарова

сергей копыркин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда... и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников. Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".

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Дарья Буймова

в мире, россия, ленинград, ереван, александр бастрыкин, мария захарова, сергей копыркин, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, блокада ленинграда (1941-1944)