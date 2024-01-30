https://ria.ru/20240130/eks-politseyskiy-1924379208.html

На Кубани экс-полицейского осудят за хищение наркотиков в крупном размере

На Кубани экс-полицейского осудят за хищение наркотиков в крупном размере - РИА Новости, 30.01.2024

На Кубани экс-полицейского осудят за хищение наркотиков в крупном размере

Бывшего заместителя начальника ОМВД по Каневскому району на Кубани будут судить за хищение наркотиков в крупном размере и покушение на их сбыт, а также за... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:09

2024-01-30T15:09

2024-01-30T15:09

происшествия

россия

краснодарский край

кущевский район

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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Бывшего заместителя начальника ОМВД по Каневскому району на Кубани будут судить за хищение наркотиков в крупном размере и покушение на их сбыт, а также за присвоение премий подчиненных, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего бывшего заместителя начальника ОМВД России по Каневскому району. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт "г" части 3 статьи 286 УК РФ) и организации хищения наркотических средств в крупном размере (часть 3 статьи 33, пункт "б" части 3 статьи 229 УК РФ). Также бывший полицейский и его 39-летний знакомый обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый похитил наркотики из комнаты хранения вещественных доказательств ОМВД России по Кущевскому району, где работал заместителем начальника отдела. Затем он передал их своему знакомому для продажи на территории Ростовской области. А уже через год автомобиль под управлением 53-летнего обвиняемого был остановлен на посту ДПС, где в ходе осмотра были обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере, которые фигурант планировал подменить на аналогичные, но лучшего качества снова в комнате хранения полиции. Кроме того, в декабре 2022 года обвиняемый незаконного присвоил премиальные выплаты подчиненных сотрудников, их сумма превысила 20 тысяч рублей, добавляют в ведомстве. Отмечается, что обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20240119/dtp-1922304908.html

https://ria.ru/20231205/politseyskiy-1913909402.html

россия

краснодарский край

кущевский район

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происшествия, россия, краснодарский край, кущевский район