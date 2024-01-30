Рейтинг@Mail.ru
На Кубани экс-полицейского осудят за хищение наркотиков в крупном размере - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/eks-politseyskiy-1924379208.html
На Кубани экс-полицейского осудят за хищение наркотиков в крупном размере
На Кубани экс-полицейского осудят за хищение наркотиков в крупном размере - РИА Новости, 30.01.2024
На Кубани экс-полицейского осудят за хищение наркотиков в крупном размере
Бывшего заместителя начальника ОМВД по Каневскому району на Кубани будут судить за хищение наркотиков в крупном размере и покушение на их сбыт, а также за... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:09
2024-01-30T15:09
происшествия
россия
краснодарский край
кущевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Бывшего заместителя начальника ОМВД по Каневскому району на Кубани будут судить за хищение наркотиков в крупном размере и покушение на их сбыт, а также за присвоение премий подчиненных, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего бывшего заместителя начальника ОМВД России по Каневскому району. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт "г" части 3 статьи 286 УК РФ) и организации хищения наркотических средств в крупном размере (часть 3 статьи 33, пункт "б" части 3 статьи 229 УК РФ). Также бывший полицейский и его 39-летний знакомый обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый похитил наркотики из комнаты хранения вещественных доказательств ОМВД России по Кущевскому району, где работал заместителем начальника отдела. Затем он передал их своему знакомому для продажи на территории Ростовской области. А уже через год автомобиль под управлением 53-летнего обвиняемого был остановлен на посту ДПС, где в ходе осмотра были обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере, которые фигурант планировал подменить на аналогичные, но лучшего качества снова в комнате хранения полиции. Кроме того, в декабре 2022 года обвиняемый незаконного присвоил премиальные выплаты подчиненных сотрудников, их сумма превысила 20 тысяч рублей, добавляют в ведомстве. Отмечается, что обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20240119/dtp-1922304908.html
https://ria.ru/20231205/politseyskiy-1913909402.html
россия
краснодарский край
кущевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, кущевский район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Кущевский район
На Кубани экс-полицейского осудят за хищение наркотиков в крупном размере

На Кубани экс-полицейского осудят за хищение наркотиков и превышение полномочий

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Бывшего заместителя начальника ОМВД по Каневскому району на Кубани будут судить за хищение наркотиков в крупном размере и покушение на их сбыт, а также за присвоение премий подчиненных, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего бывшего заместителя начальника ОМВД России по Каневскому району. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт "г" части 3 статьи 286 УК РФ) и организации хищения наркотических средств в крупном размере (часть 3 статьи 33, пункт "б" части 3 статьи 229 УК РФ). Также бывший полицейский и его 39-летний знакомый обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
На Кубани дали пять лет экс-полицейскому, устроившему смертельное ДТП
19 января, 12:15
По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый похитил наркотики из комнаты хранения вещественных доказательств ОМВД России по Кущевскому району, где работал заместителем начальника отдела. Затем он передал их своему знакомому для продажи на территории Ростовской области.
А уже через год автомобиль под управлением 53-летнего обвиняемого был остановлен на посту ДПС, где в ходе осмотра были обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере, которые фигурант планировал подменить на аналогичные, но лучшего качества снова в комнате хранения полиции. Кроме того, в декабре 2022 года обвиняемый незаконного присвоил премиальные выплаты подчиненных сотрудников, их сумма превысила 20 тысяч рублей, добавляют в ведомстве.
Отмечается, что обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Экс-полицейского в КБР обвиняют в склонении к употреблению наркотиков
5 декабря 2023, 15:48
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКущевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала