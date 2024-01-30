https://ria.ru/20240130/dtp-1924372432.html

В Оренбургской области возбудили дело после ДТП с пятью погибшими

В Оренбургской области возбудили дело после ДТП с пятью погибшими - РИА Новости, 30.01.2024

В Оренбургской области возбудили дело после ДТП с пятью погибшими

Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело после аварии, унесшей жизни пятерых человек, в том числе двух детей, сообщил СК России в своем РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:48

2024-01-30T14:48

2024-01-30T14:48

происшествия

оренбургская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 30 янв – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело после аварии, унесшей жизни пятерых человек, в том числе двух детей, сообщил СК России в своем Telegram-канале. Ранее областные спасатели сообщали, что при столкновении трех легковых автомобилей и грузовика погибли пять человек, двое из которых дети. Также в ДТП пострадали четыре человека. "Следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, массовое столкновение машин произошло из-за одного водителя, который выехал на встречную полосу движения. В аварии погибли дети 3 и 9 лет.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924368051.html

оренбургская область

россия

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происшествия, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)