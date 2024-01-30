В Оренбургской области возбудили дело после ДТП с пятью погибшими
В Оренбуржье возбудили дело после ДТП, в котором погибли 3 взрослых и 2 ребенка
© Фото : МЧС Оренбургской области/TelegramМесто ДТП с участием трех автомобилей в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области
Место ДТП с участием трех автомобилей в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области
УФА, 30 янв – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело после аварии, унесшей жизни пятерых человек, в том числе двух детей, сообщил СК России в своем Telegram-канале.
Ранее областные спасатели сообщали, что при столкновении трех легковых автомобилей и грузовика погибли пять человек, двое из которых дети. Также в ДТП пострадали четыре человека.
© Фото : МЧС Оренбургской области/TelegramМесто ДТП с участием трех автомобилей в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области
Место ДТП с участием трех автомобилей в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области
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"Следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, массовое столкновение машин произошло из-за одного водителя, который выехал на встречную полосу движения. В аварии погибли дети 3 и 9 лет.