Экс-депутат Рады не исключил, что Зеленский потерял авторитет у силовиков
Олейник: крушение Ил-76 может означать потерю влияния Зеленского среди силовиков
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крушение Ил-76 с украинскими пленными говорит либо о бардаке в силовых ветвях власти Украины, либо, что не менее вероятно, о том, что на Владимира Зеленского перестают ориентироваться его собственные подчиненные, заявил РИА Новости экс-народный депутат Украины, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
"Зеленский ждал этот обмен. На следующий день, в день своего рождения, он должен был встретиться с обменянными военными - для поднятия собственного рейтинга. И все знали логистику этого самолета, так как ранее он был задействован при обменах", - сказал Олейник.
Эксперт напомнил, что обменом пленных между Россией и Украиной занимаются оборонные ведомства двух стран, а внутри них - разведка, то есть ГРУ в России и ГУР на Украине. "Но (Кирилл) Буданов, начальник ГУР Украины, не подчинен (Валерию) Залужному (главнокомандующий вооруженными силами Украины - ред.). И они могли просто не передать информацию о планируемом обмене - из-за бардака. Потому что обмен за Будановым, а ПВО - за Залужным", - отметил Олейник.
Но крушение самолета может говорить и о том, что Зеленский окончательно теряет авторитет в глазах его же собственных элит. "Есть шанс, что многим не нравится, что Зеленский использует этот фактор, то есть военнопленных, для собственного пиара. И Буданов уже не видит в нем перспектив и ориентируется на кураторов спецслужб, с которыми контактирует - Ми-6 или ЦРУ", - заключил эксперт.