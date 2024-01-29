Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады не исключил, что Зеленский потерял авторитет у силовиков - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/zelenskiy-1924177182.html
Экс-депутат Рады не исключил, что Зеленский потерял авторитет у силовиков
Экс-депутат Рады не исключил, что Зеленский потерял авторитет у силовиков - РИА Новости, 29.01.2024
Экс-депутат Рады не исключил, что Зеленский потерял авторитет у силовиков
Крушение Ил-76 с украинскими пленными говорит либо о бардаке в силовых ветвях власти Украины, либо, что не менее вероятно, о том, что на Владимира Зеленского... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:30
2024-01-29T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир олейник
владимир зеленский
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584781_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5984e3a3179b6097984e1b5d7a8dd08c.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крушение Ил-76 с украинскими пленными говорит либо о бардаке в силовых ветвях власти Украины, либо, что не менее вероятно, о том, что на Владимира Зеленского перестают ориентироваться его собственные подчиненные, заявил РИА Новости экс-народный депутат Украины, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник. "Зеленский ждал этот обмен. На следующий день, в день своего рождения, он должен был встретиться с обменянными военными - для поднятия собственного рейтинга. И все знали логистику этого самолета, так как ранее он был задействован при обменах", - сказал Олейник. Эксперт напомнил, что обменом пленных между Россией и Украиной занимаются оборонные ведомства двух стран, а внутри них - разведка, то есть ГРУ в России и ГУР на Украине. "Но (Кирилл) Буданов, начальник ГУР Украины, не подчинен (Валерию) Залужному (главнокомандующий вооруженными силами Украины - ред.). И они могли просто не передать информацию о планируемом обмене - из-за бардака. Потому что обмен за Будановым, а ПВО - за Залужным", - отметил Олейник. Но крушение самолета может говорить и о том, что Зеленский окончательно теряет авторитет в глазах его же собственных элит. "Есть шанс, что многим не нравится, что Зеленский использует этот фактор, то есть военнопленных, для собственного пиара. И Буданов уже не видит в нем перспектив и ориентируется на кураторов спецслужб, с которыми контактирует - Ми-6 или ЦРУ", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584781_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b14fb4cc672005d6bc3d3c1313ee5ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир олейник, владимир зеленский, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Олейник, Владимир Зеленский, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-депутат Рады не исключил, что Зеленский потерял авторитет у силовиков

Олейник: крушение Ил-76 может означать потерю влияния Зеленского среди силовиков

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крушение Ил-76 с украинскими пленными говорит либо о бардаке в силовых ветвях власти Украины, либо, что не менее вероятно, о том, что на Владимира Зеленского перестают ориентироваться его собственные подчиненные, заявил РИА Новости экс-народный депутат Украины, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
"Зеленский ждал этот обмен. На следующий день, в день своего рождения, он должен был встретиться с обменянными военными - для поднятия собственного рейтинга. И все знали логистику этого самолета, так как ранее он был задействован при обменах", - сказал Олейник.
Эксперт напомнил, что обменом пленных между Россией и Украиной занимаются оборонные ведомства двух стран, а внутри них - разведка, то есть ГРУ в России и ГУР на Украине. "Но (Кирилл) Буданов, начальник ГУР Украины, не подчинен (Валерию) Залужному (главнокомандующий вооруженными силами Украины - ред.). И они могли просто не передать информацию о планируемом обмене - из-за бардака. Потому что обмен за Будановым, а ПВО - за Залужным", - отметил Олейник.
Но крушение самолета может говорить и о том, что Зеленский окончательно теряет авторитет в глазах его же собственных элит. "Есть шанс, что многим не нравится, что Зеленский использует этот фактор, то есть военнопленных, для собственного пиара. И Буданов уже не видит в нем перспектив и ориентируется на кураторов спецслужб, с которыми контактирует - Ми-6 или ЦРУ", - заключил эксперт.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ОлейникВладимир ЗеленскийИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала