https://ria.ru/20240129/zelenskiy-1924177182.html

Экс-депутат Рады не исключил, что Зеленский потерял авторитет у силовиков

Экс-депутат Рады не исключил, что Зеленский потерял авторитет у силовиков - РИА Новости, 29.01.2024

Экс-депутат Рады не исключил, что Зеленский потерял авторитет у силовиков

Крушение Ил-76 с украинскими пленными говорит либо о бардаке в силовых ветвях власти Украины, либо, что не менее вероятно, о том, что на Владимира Зеленского... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:30

2024-01-29T16:30

2024-01-29T16:30

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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крушение ил-76 в белгородской области

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крушение Ил-76 с украинскими пленными говорит либо о бардаке в силовых ветвях власти Украины, либо, что не менее вероятно, о том, что на Владимира Зеленского перестают ориентироваться его собственные подчиненные, заявил РИА Новости экс-народный депутат Украины, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник. "Зеленский ждал этот обмен. На следующий день, в день своего рождения, он должен был встретиться с обменянными военными - для поднятия собственного рейтинга. И все знали логистику этого самолета, так как ранее он был задействован при обменах", - сказал Олейник. Эксперт напомнил, что обменом пленных между Россией и Украиной занимаются оборонные ведомства двух стран, а внутри них - разведка, то есть ГРУ в России и ГУР на Украине. "Но (Кирилл) Буданов, начальник ГУР Украины, не подчинен (Валерию) Залужному (главнокомандующий вооруженными силами Украины - ред.). И они могли просто не передать информацию о планируемом обмене - из-за бардака. Потому что обмен за Будановым, а ПВО - за Залужным", - отметил Олейник. Но крушение самолета может говорить и о том, что Зеленский окончательно теряет авторитет в глазах его же собственных элит. "Есть шанс, что многим не нравится, что Зеленский использует этот фактор, то есть военнопленных, для собственного пиара. И Буданов уже не видит в нем перспектив и ориентируется на кураторов спецслужб, с которыми контактирует - Ми-6 или ЦРУ", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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