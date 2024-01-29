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"Операция отмыва". Зеленский вызвал возмущение своим "новым" планом - РИА Новости, 29.01.2024
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06:22 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/zelenskiy-1924053777.html
"Операция отмыва". Зеленский вызвал возмущение своим "новым" планом
"Операция отмыва". Зеленский вызвал возмущение своим "новым" планом - РИА Новости, 29.01.2024
"Операция отмыва". Зеленский вызвал возмущение своим "новым" планом
Пользователи социальной сети X возмутились из-за обращения Владимира Зеленского, в котором он обозначил новый "план" усиления Украины, рассчитанный на неделю. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T06:22
2024-01-29T06:22
в мире
украина
владимир зеленский
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европа
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Пользователи социальной сети X возмутились из-за обращения Владимира Зеленского, в котором он обозначил новый "план" усиления Украины, рассчитанный на неделю.По словам Зеленского, у него запланировано много международных встреч, которые укрепят позиции Украины в Европе. "По окончании этой недели мы сможем сказать, что Украина укрепилась", — написал он."Операция по отмыванию денег", — съязвил Censored Patriot."Перевожу с языка Зеленского на человеческий: "Мы хотим больше денег", — пояснил LukeM."Ты говорил это в прошлом году!" — напомнил Pepe le Pew Official."Военный преступник", — написал Kevin."Ущерб, который ты нанес Украине, растянется на поколения. Стоили ли все взятки того, что ты продал свой народ?" — спросил MatthewJshow."Источник денег в Соединенных Штатах иссяк, и источники в Европе также постепенно иссякают. Игра окончена", — констатировала Mira D.В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме заявили об исчерпании средств на поддержку Украины. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.
https://ria.ru/20240129/akter-1924052922.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, европа, венгрия, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Европа, Венгрия, Евросоюз

"Операция отмыва". Зеленский вызвал возмущение своим "новым" планом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Пользователи социальной сети X возмутились из-за обращения Владимира Зеленского, в котором он обозначил новый "план" усиления Украины, рассчитанный на неделю.
По словам Зеленского, у него запланировано много международных встреч, которые укрепят позиции Украины в Европе. "По окончании этой недели мы сможем сказать, что Украина укрепилась", — написал он.
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"Операция по отмыванию денег", — съязвил Censored Patriot.
«
"Перевожу с языка Зеленского на человеческий: "Мы хотим больше денег", — пояснил LukeM.
"Ты говорил это в прошлом году!" — напомнил Pepe le Pew Official.
"Военный преступник", — написал Kevin.
"Ущерб, который ты нанес Украине, растянется на поколения. Стоили ли все взятки того, что ты продал свой народ?" — спросил MatthewJshow.
"Источник денег в Соединенных Штатах иссяк, и источники в Европе также постепенно иссякают. Игра окончена", — констатировала Mira D.
В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме заявили об исчерпании средств на поддержку Украины. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.
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