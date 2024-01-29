https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924240374.html

"Немедленно". Порошенко заявил о шоке из-за слухов об увольнении Залужного

"Немедленно". Порошенко заявил о шоке из-за слухов об увольнении Залужного - РИА Новости, 29.01.2024

"Немедленно". Порошенко заявил о шоке из-за слухов об увольнении Залужного

Европейские партнеры эмоционально отреагировали на слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, написал в Telegram бывший президент Украины Петр Порошенко. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:59

2024-01-29T21:59

2024-01-29T21:59

политика

украина

брюссель

петр порошенко

валерий залужный

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Европейские партнеры эмоционально отреагировали на слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, написал в Telegram бывший президент Украины Петр Порошенко."Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов (об увольнении генерала. — Прим. ред.). Лучшее, что еще можно сделать, — немедленно опровергнуть слухи", — заявил политик.По его словам, если указ об увольнении главкома существует, его нужно порвать, поскольку последствия этого кадрового решения будут очень негативными.Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг информацию о смещении главнокомандующего с поста, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924220573.html

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политика, украина, брюссель, петр порошенко, валерий залужный, алексей гончаренко, вооруженные силы украины