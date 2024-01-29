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"Немедленно". Порошенко заявил о шоке из-за слухов об увольнении Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
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21:59 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924240374.html
"Немедленно". Порошенко заявил о шоке из-за слухов об увольнении Залужного
"Немедленно". Порошенко заявил о шоке из-за слухов об увольнении Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
"Немедленно". Порошенко заявил о шоке из-за слухов об увольнении Залужного
Европейские партнеры эмоционально отреагировали на слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, написал в Telegram бывший президент Украины Петр Порошенко. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:59
2024-01-29T21:59
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Европейские партнеры эмоционально отреагировали на слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, написал в Telegram бывший президент Украины Петр Порошенко."Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов (об увольнении генерала. — Прим. ред.). Лучшее, что еще можно сделать, — немедленно опровергнуть слухи", — заявил политик.По его словам, если указ об увольнении главкома существует, его нужно порвать, поскольку последствия этого кадрового решения будут очень негативными.Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг информацию о смещении главнокомандующего с поста, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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политика, украина, брюссель, петр порошенко, валерий залужный, алексей гончаренко, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Брюссель, Петр Порошенко, Валерий Залужный, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины
"Немедленно". Порошенко заявил о шоке из-за слухов об увольнении Залужного

Порошенко: чиновники в ЕС шокированы из-за слухов об увольнении Залужного

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Европейские партнеры эмоционально отреагировали на слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, написал в Telegram бывший президент Украины Петр Порошенко.
«
"Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов (об увольнении генерала. — Прим. ред.). Лучшее, что еще можно сделать, — немедленно опровергнуть слухи", — заявил политик.
По его словам, если указ об увольнении главкома существует, его нужно порвать, поскольку последствия этого кадрового решения будут очень негативными.
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.
Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг информацию о смещении главнокомандующего с поста, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ПолитикаУкраинаБрюссельПетр ПорошенкоВалерий ЗалужныйАлексей ГончаренкоВооруженные силы Украины
 
 
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