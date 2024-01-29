https://ria.ru/20240129/zaderzhannye-1924137543.html
По делу о стрельбе в стамбульской церкви задержали 51 человека
По делу о стрельбе в стамбульской церкви задержали 51 человека - РИА Новости, 29.01.2024
По делу о стрельбе в стамбульской церкви задержали 51 человека
Число задержанных в связи со стрельбой в стамбульской церкви достигло 51, из них 23 будут депортированы, сообщило в понедельник агентство IHA. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:25
2024-01-29T14:25
2024-01-29T15:10
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СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Число задержанных в связи со стрельбой в стамбульской церкви достигло 51, из них 23 будут депортированы, сообщило в понедельник агентство IHA. Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в понедельник, что один из задержанных гражданин Таджикистана, второй - гражданин РФ, предположительно члены ИГ."К утру понедельника в рамках расследования были задержаны еще четыре человека, в общей сложности - 51. Департаменту миграции передали 23 из них для последующей депортации. У 28, в том числе троих граждан Турции, взяли отпечатки пальцев, их допрашивают. Известно, что они обсуждали нападение через мессенджер, следствие будет выяснять, кто им дал указание совершить акцию", - сообщает агентство.По данным СМИ, инициалы задержанного россиянина - Д.Т."Порядка 150 сотрудников отдела антитеррора просмотрели сотни часов записей с камер видеонаблюдения и установили, что исполнители теракта использовали автомобиль с польскими номерами, который не выезжал на дороги Стамбула уже год. В ходе проверки законности въезда подозреваемых в Турцию выяснилось, что они не использовали фальшивые паспорта и ранее не привлекались к ответственности за преступления", - сообщило агентство.Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240129/stambul-1924057754.html
https://ria.ru/20240129/tserkov-1924046894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, турция, в мире
По делу о стрельбе в стамбульской церкви задержали 51 человека
IHA: Турция депортирует 23 из 51 задержанного после стрельбы в церкви в Стамбуле
СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости.
Число задержанных в связи со стрельбой в стамбульской церкви достигло 51, из них 23 будут депортированы, сообщило в понедельник агентство IHA
.
Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула
погиб гражданин Турции
. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство
"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в понедельник, что один из задержанных гражданин Таджикистана
, второй - гражданин РФ, предположительно члены ИГ.
СМИ: нападение на церковь в Стамбуле было посланием христианскому миру
«
"К утру понедельника в рамках расследования были задержаны еще четыре человека, в общей сложности - 51. Департаменту миграции передали 23 из них для последующей депортации. У 28, в том числе троих граждан Турции, взяли отпечатки пальцев, их допрашивают. Известно, что они обсуждали нападение через мессенджер, следствие будет выяснять, кто им дал указание совершить акцию", - сообщает агентство.
По данным СМИ, инициалы задержанного россиянина - Д.Т.
"Порядка 150 сотрудников отдела антитеррора просмотрели сотни часов записей с камер видеонаблюдения и установили, что исполнители теракта использовали автомобиль с польскими номерами, который не выезжал на дороги Стамбула уже год. В ходе проверки законности въезда подозреваемых в Турцию выяснилось, что они не использовали фальшивые паспорта и ранее не привлекались к ответственности за преступления", - сообщило агентство.
Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца