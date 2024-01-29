https://ria.ru/20240129/zaderzhannye-1924137543.html

По делу о стрельбе в стамбульской церкви задержали 51 человека

По делу о стрельбе в стамбульской церкви задержали 51 человека - РИА Новости, 29.01.2024

По делу о стрельбе в стамбульской церкви задержали 51 человека

Число задержанных в связи со стрельбой в стамбульской церкви достигло 51, из них 23 будут депортированы, сообщило в понедельник агентство IHA. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:25

2024-01-29T14:25

2024-01-29T15:10

стамбул

турция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924074838_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d1aa20fdd79e2ddb748585b083c7156.jpg

СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Число задержанных в связи со стрельбой в стамбульской церкви достигло 51, из них 23 будут депортированы, сообщило в понедельник агентство IHA. Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в понедельник, что один из задержанных гражданин Таджикистана, второй - гражданин РФ, предположительно члены ИГ."К утру понедельника в рамках расследования были задержаны еще четыре человека, в общей сложности - 51. Департаменту миграции передали 23 из них для последующей депортации. У 28, в том числе троих граждан Турции, взяли отпечатки пальцев, их допрашивают. Известно, что они обсуждали нападение через мессенджер, следствие будет выяснять, кто им дал указание совершить акцию", - сообщает агентство.По данным СМИ, инициалы задержанного россиянина - Д.Т."Порядка 150 сотрудников отдела антитеррора просмотрели сотни часов записей с камер видеонаблюдения и установили, что исполнители теракта использовали автомобиль с польскими номерами, который не выезжал на дороги Стамбула уже год. В ходе проверки законности въезда подозреваемых в Турцию выяснилось, что они не использовали фальшивые паспорта и ранее не привлекались к ответственности за преступления", - сообщило агентство.Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240129/stambul-1924057754.html

https://ria.ru/20240129/tserkov-1924046894.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, в мире