https://ria.ru/20240129/yaponiya-1924059913.html

Япония определила направления помощи Украине, пишут СМИ

Япония определила направления помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024

Япония определила направления помощи Украине, пишут СМИ

Правительство Японии определило семь направлений, по которым будет оказывать помощь Украине, сообщила газета "Санкэй". РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:30

2024-01-29T08:30

2024-01-29T17:44

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япония

денис шмыгаль

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ТОКИО, 29 янв — РИА Новости. Правительство Японии определило семь направлений, по которым будет оказывать помощь Украине, сообщила газета "Санкэй".По этим направлениям, которые включают гуманитарную помощь, развитие сельского хозяйства и животноводства, дистанционную медицину, биотехнологии, развитие информационных технологий и информационно-коммуникационных технологий, в ходе японо-украинской конференции по продвижению экономического восстановления Украины будет подписано 20 документов. Такие направления, как дистанционная медицина, предполагают инвестиции на сумму десять миллиардов иен (около 68 миллионов долларов). Эти направления распределяются по трем базовым платформам: помощь по срочному восстановлению, восстановление экономики и повышение производительности, создание базовой среды. Конференция пройдет 19 февраля, в ней примет участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

https://ria.ru/20240108/generatory-1920136503.html

https://ria.ru/20231227/finpomosch-1918564890.html

украина

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, япония, денис шмыгаль