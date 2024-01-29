https://ria.ru/20240129/yaponiya-1924054301.html

СМИ: зампред японской партии назвал главу МИД "не особо красивой теткой"

СМИ: зампред японской партии назвал главу МИД "не особо красивой теткой" - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: зампред японской партии назвал главу МИД "не особо красивой теткой"

Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Таро Асо назвал главу МИД Японии Ёко Камикаву "новой звездой", но тут же окрестил ее... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T06:44

2024-01-29T06:44

2024-01-29T06:49

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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Таро Асо назвал главу МИД Японии Ёко Камикаву "новой звездой", но тут же окрестил ее "теткой" и добавил, что она не такая уж красивая, сообщила газета "Асахи". Выступая в префектуре Фукуока, Асо назвал министра Камикаву "новой звездой" за ее высокий уровень английского языка, что позволило ей на полях Генассамблеи ООН самостоятельно договариваться с партнерами о встречах, не прибегая к помощи дипломатов. "Я не могу сказать, что она уж такая красивая, но смело говорит - и говорит по-английски, не прибегая к помощи дипломатов. Сама договаривалась о встречах с теми, с кем надо было встретиться", - приводит газета слова Асо. "Мы смотрели на нее и думали: "Во тетка дает!", - добавил Асо. При этом он постоянно путал ее имя, что в Японии считается недопустим нарушением норм вежливости, называя Камимурой, а также необоснованно заявил, что до нее женщина никогда не занимала пост министра иностранных дел в Японии. Этот пост ранее занимала дочь легендарного премьер-министра Какуэя Танаки Макико Танака, а также Ёрико Кавагути. Таро Асо известен провокационными высказываниями и недостатком базовых знаний. В частности, он нередко ошибается при чтении иероглифов, что не помешало ему в разные годы стать министром иностранных дел и премьер-министром.

https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921344969.html

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япония, фукуока (город), таро асо, ёко камикава, генеральная ассамблея оон, в мире, оон