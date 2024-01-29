https://ria.ru/20240129/yaponiya-1924054301.html
СМИ: зампред японской партии назвал главу МИД "не особо красивой теткой"
СМИ: зампред японской партии назвал главу МИД "не особо красивой теткой" - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: зампред японской партии назвал главу МИД "не особо красивой теткой"
Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Таро Асо назвал главу МИД Японии Ёко Камикаву "новой звездой", но тут же окрестил ее... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T06:44
2024-01-29T06:44
2024-01-29T06:49
япония
фукуока (город)
таро асо
ёко камикава
генеральная ассамблея оон
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896048912_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_b3ec9cd8fbc100890fe31df8887b03e8.jpg
ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Таро Асо назвал главу МИД Японии Ёко Камикаву "новой звездой", но тут же окрестил ее "теткой" и добавил, что она не такая уж красивая, сообщила газета "Асахи". Выступая в префектуре Фукуока, Асо назвал министра Камикаву "новой звездой" за ее высокий уровень английского языка, что позволило ей на полях Генассамблеи ООН самостоятельно договариваться с партнерами о встречах, не прибегая к помощи дипломатов. "Я не могу сказать, что она уж такая красивая, но смело говорит - и говорит по-английски, не прибегая к помощи дипломатов. Сама договаривалась о встречах с теми, с кем надо было встретиться", - приводит газета слова Асо. "Мы смотрели на нее и думали: "Во тетка дает!", - добавил Асо. При этом он постоянно путал ее имя, что в Японии считается недопустим нарушением норм вежливости, называя Камимурой, а также необоснованно заявил, что до нее женщина никогда не занимала пост министра иностранных дел в Японии. Этот пост ранее занимала дочь легендарного премьер-министра Какуэя Танаки Макико Танака, а также Ёрико Кавагути. Таро Асо известен провокационными высказываниями и недостатком базовых знаний. В частности, он нередко ошибается при чтении иероглифов, что не помешало ему в разные годы стать министром иностранных дел и премьер-министром.
https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921344969.html
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922100597.html
япония
фукуока (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896048912_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_5c0e13e3b8f619b8df803fcfcbf6524a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, фукуока (город), таро асо, ёко камикава, генеральная ассамблея оон, в мире, оон
Япония, Фукуока (город), Таро Асо, Ёко Камикава, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, ООН
СМИ: зампред японской партии назвал главу МИД "не особо красивой теткой"
"Асахи": зампред японской ЛДП Асо назвал главу МИД "не особо красивой теткой"
ТОКИО, 29 янв – РИА Новости.
Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Таро Асо назвал главу МИД Японии Ёко Камикаву "новой звездой", но тут же окрестил ее "теткой" и добавил, что она не такая уж красивая, сообщила газета "Асахи
".
Выступая в префектуре Фукуока
, Асо назвал министра Камикаву "новой звездой" за ее высокий уровень английского языка, что позволило ей на полях Генассамблеи ООН
самостоятельно договариваться с партнерами о встречах, не прибегая к помощи дипломатов.
В Берлине оскорбили Зеленского
"Я не могу сказать, что она уж такая красивая, но смело говорит - и говорит по-английски, не прибегая к помощи дипломатов. Сама договаривалась о встречах с теми, с кем надо было встретиться", - приводит газета слова Асо.
"Мы смотрели на нее и думали: "Во тетка дает!", - добавил Асо.
При этом он постоянно путал ее имя, что в Японии считается недопустим нарушением норм вежливости, называя Камимурой, а также необоснованно заявил, что до нее женщина никогда не занимала пост министра иностранных дел в Японии. Этот пост ранее занимала дочь легендарного премьер-министра Какуэя Танаки Макико Танака, а также Ёрико Кавагути.
Таро Асо известен провокационными высказываниями и недостатком базовых знаний. В частности, он нередко ошибается при чтении иероглифов, что не помешало ему в разные годы стать министром иностранных дел и премьер-министром.
Лавров жестко высказался о Шольце, Бербок, Макроне и фон дер Ляйен