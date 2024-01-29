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В воинской части украинской армии нашли нарушения на 1,3 миллиона долларов - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/vsu-1924106520.html
В воинской части украинской армии нашли нарушения на 1,3 миллиона долларов
В воинской части украинской армии нашли нарушения на 1,3 миллиона долларов - РИА Новости, 29.01.2024
В воинской части украинской армии нашли нарушения на 1,3 миллиона долларов
Минобороны Украины в ходе проверки выявило в одной из войсковых частей ВСУ нарушения при поставках продуктов на 1,3 миллиона долларов, сообщил глава... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:27
2024-01-29T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рустем умеров
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Минобороны Украины в ходе проверки выявило в одной из войсковых частей ВСУ нарушения при поставках продуктов на 1,3 миллиона долларов, сообщил глава министерства Рустем Умеров. Ранее он заявлял, что незапланированные проверки военкоматов в регионах страны выявили множество нарушений. "Команда министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов). Фиксируем нарушения, по каждому случаю отдельно разбираемся. По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям", - написал Умеров в социальной сети.Генпрокурор Украины Андрей Костин ранее в январе заявил, что на Украине в прошлом году было заведено 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем вчетверо превышает показатель 2022 года, также возбуждены дела против семи чиновников минобороны. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. В госбюро расследований Украины сообщали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923916831.html
https://ria.ru/20240122/prichina-1922805559.html
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924043863.html
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в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В воинской части украинской армии нашли нарушения на 1,3 миллиона долларов

Умеров: в одной из воинских частей ВСУ нашли нарушения на 1,3 миллиона долларов

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Минобороны Украины в ходе проверки выявило в одной из войсковых частей ВСУ нарушения при поставках продуктов на 1,3 миллиона долларов, сообщил глава министерства Рустем Умеров.
Ранее он заявлял, что незапланированные проверки военкоматов в регионах страны выявили множество нарушений.
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"Команда министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов). Фиксируем нарушения, по каждому случаю отдельно разбираемся. По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям", - написал Умеров в социальной сети.
Генпрокурор Украины Андрей Костин ранее в январе заявил, что на Украине в прошлом году было заведено 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем вчетверо превышает показатель 2022 года, также возбуждены дела против семи чиновников минобороны.
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Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. В госбюро расследований Украины сообщали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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