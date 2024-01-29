https://ria.ru/20240129/visokosnyy_god-1924053639.html
Россияне озвучили отношение к примете о неприятностях в високосном году
Россияне озвучили отношение к примете о неприятностях в високосном году - РИА Новости, 29.01.2024
Россияне озвучили отношение к примете о неприятностях в високосном году
Треть россиян (34%) верит, что високосный год приносит неприятности, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T06:21
2024-01-29T06:21
2024-01-29T06:21
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Треть россиян (34%) верит, что високосный год приносит неприятности, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Наступивший 2024 год високосный - в нем будет 366 дней. У россиян спросили, верят ли они в приметы о том, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными трудностями и неприятностями. Верят в это 34% опрошенных, не верят - 61%, затруднились с ответом 5%. При этом мужчины и женщины верят в эту примету почти в одинаковой степени - 30% против 36%, а самая большая доля верящих в трудности в високосный год в возрастной категории 60 лет и старше - 43%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 января 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Также смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
https://ria.ru/20240129/visokosnyy_god-1924050471.html
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россия, вциом, общество
Россияне озвучили отношение к примете о неприятностях в високосном году
ВЦИОМ: 34% россиян верит, что високосный год приносит неприятности
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Треть россиян (34%) верит, что високосный год приносит неприятности, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Наступивший 2024 год високосный - в нем будет 366 дней.
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У россиян спросили, верят ли они в приметы о том, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными трудностями и неприятностями. Верят в это 34% опрошенных, не верят - 61%, затруднились с ответом 5%.
При этом мужчины и женщины верят в эту примету почти в одинаковой степени - 30% против 36%, а самая большая доля верящих в трудности в високосный год в возрастной категории 60 лет и старше - 43%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 января 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Также смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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