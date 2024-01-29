Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии резко отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 29.01.2024 (обновлено: 12:04 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/vengriya-1924054588.html
В Венгрии резко отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины
В Венгрии резко отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины - РИА Новости, 29.01.2024
В Венгрии резко отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины
Венгрия не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине, заявил в Facebook* министр страны по делам ЕС Янош Бока, комментируя... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T06:46
2024-01-29T12:04
в мире
венгрия
украина
шарль мишель
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Венгрия не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине, заявил в Facebook* министр страны по делам ЕС Янош Бока, комментируя публикацию Financial Times о планах блока оказать давление на Будапешт."Венгрия не поддастся шантажу! &lt;…&gt; Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления", — написал он.По словам Боки, Будапешт "не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим". "Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах, но не поддается шантажу", — добавил министр.Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту.Как сообщило 22 января агентство Блумберг, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии.На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923812759.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922878904.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, шарль мишель, евросоюз, евросовет
В мире, Венгрия, Украина, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
В Венгрии резко отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины

Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Венгрия не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине, заявил в Facebook* министр страны по делам ЕС Янош Бока, комментируя публикацию Financial Times о планах блока оказать давление на Будапешт.
«
"Венгрия не поддастся шантажу! <…> Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления", — написал он.
По словам Боки, Будапешт "не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим".
"Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах, но не поддается шантажу", — добавил министр.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Фицо поддержал программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине
27 января, 10:15
Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту.
Как сообщило 22 января агентство Блумберг, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии.
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Между Францией и Германией разгорелся скандал из-за помощи Украине
23 января, 06:41
 
В миреВенгрияУкраинаШарль МишельЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала