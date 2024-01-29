https://ria.ru/20240129/vengriya-1924044632.html

СМИ: ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за вето на помощь Украине

СМИ: ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за вето на помощь Украине - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за вето на помощь Украине

Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля, сообщила газета Financial Times... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T01:37

2024-01-29T01:37

2024-01-29T02:02

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС.Будапешт на саммите в Брюсселе в декабре наложил вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.Как отмечает издание со ссылкой на документ, подготовленный европейскими чиновниками, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на "экономические слабости" Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов в попытке нанести ущерб "рабочим местам и экономическому росту", если Будапешт откажется пересмотреть свою позицию."В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра,... они не могут представить, что Будапешту будут предоставлены средства ЕС", - цитирует газета документ.Без денег ЕС европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестировании в Венгрию. Отмечается, что такое "наказание" может быстро спровоцировать дальнейшее увеличение бюджетного дефицита Будапешта."В документе Совета ЕС ... излагаются экономические уязвимости Венгрии, в том числе ее очень высокий государственный дефицит, очень высокая инфляция, слабая валюта и самые большие платежи по долгам в соотношении с ВВП. В нем объясняется, как рабочие места... в значительной степени зависят от зарубежного финансирования, которое основано на высоком уровне финансирования ЕС", - говорится в статье. Как сообщили газете на условиях анонимности три европейских дипломата, этот план поддержали многие страны. Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил изданию, что Будапешт направил в субботу новое компромиссное предложение в Брюссель. Оно предусматривает готовность разблокировать выделение денег Украине при условии, если Будапешту предоставят право изменить свое решение позднее. Бока добавил, что если попытка достичь компромисса окажется неудачной, Будапешт отдаст предпочтение своему первоначальному предложению создать отдельный фонд для Украины вне бюджета ЕС.Как сообщило 22 января агентство Блумберг, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии.На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета.

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923812759.html

https://ria.ru/20240128/pertenzii-1924000354.html

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923821725.html

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украина

брюссель

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венгрия, украина, брюссель, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире