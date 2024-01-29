https://ria.ru/20240129/uzbekistan-1924222513.html

На юге Узбекистана 33 ученика спецшколы отравились едой

На юге Узбекистана 33 ученика спецшколы отравились едой - РИА Новости, 29.01.2024

На юге Узбекистана 33 ученика спецшколы отравились едой

Массовое пищевое отравление произошло в школе-интернате в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, госпитализировано 33 ученика, сообщает в понедельник... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:40

2024-01-29T19:40

2024-01-29T19:40

происшествия

узбекистан

здоровье - общество

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ТАШКЕНТ, 29 янв - РИА Новости. Массовое пищевое отравление произошло в школе-интернате в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, госпитализировано 33 ученика, сообщает в понедельник пресс-служба детского омбудсмена республики Сурайе Рахмоновой. По данным пресс-службы, омбудсмен изучила ситуацию в специализированной школе-интернате Сариосийского района Сурхандарьинской области в связи с массовой госпитализацией ее учащихся. "Было установлено, что 33 учащихся с симптомами острого гастрита обратились в районное медицинское объединение после употребления пищи, приготовленной из непригодных продуктов частным предприятием, оказывавшим аутсорсинговые услуги школе-интернату", - говорится в Telegram-канале детского омбудсмена. Также в школе не соблюдаются правила использования кухонного оборудования, а хранение продуктов не соответствует санитарным нормам, уточняется в сообщении. По факту массового отравления прокуратурой Сариосийского района возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие иные тяжкие последствия", ведется следствие, добавили в пресс-службе. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы от семи до 12 лет.

https://ria.ru/20240117/infektsiya-1921942007.html

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происшествия, узбекистан, здоровье - общество