На Украине заявили, что испытывают вооружения прямо на поле боя
Украинский министр: у ВСУ нет времени на отдельные испытания вооружения
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. У Киева нет времени на отдельные испытания производимого на Украине вооружения, поэтому испытания проводятся прямо на поле боя, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью журналисту журнала Time.
Журналист утверждает, что последнее время украинские войска используют для ударов по территории России почти всегда произведенные на Украине вооружение и боеприпасы, а не из поставленных другими странами запасов. Корреспондент журнала Time в Киеве Саймон Шустер отмечает, что украинцы так тщательно охраняют это оружие в случае применения, что кроме солдат, которые его применяют, и нескольких допущенных для наблюдения инженеров, там больше никого не бывает.
"У нас нет времени испытывать эти вещи на полигонах. Мы испытываем их в бою. Поэтому мы должны быть там, осуществляя корректировки", - сказал Камышин.
Журнал добавляет, что Украина пытается производить собственное вооружение, но там признают, что не могут тягаться с Россией, Киев хочет доступ к западному оружию, в том числе секретным чертежам и инструкциям к тяжелому вооружению.
"Неважно сколько мы производим обычных видов вооружения, мы не можем догнать Россию <...> нам нужно использовать инновационные технологии для поиска нового подхода", - добавил украинский министр.