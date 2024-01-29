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На Украине заявили, что испытывают вооружения прямо на поле боя - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 29.01.2024 (обновлено: 18:46 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924209764.html
На Украине заявили, что испытывают вооружения прямо на поле боя
На Украине заявили, что испытывают вооружения прямо на поле боя - РИА Новости, 29.01.2024
На Украине заявили, что испытывают вооружения прямо на поле боя
У Киева нет времени на отдельные испытания производимого на Украине вооружения, поэтому испытания проводятся прямо на поле боя, заявил министр по вопросам... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:44
2024-01-29T18:46
специальная военная операция на украине
технологии
украина
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. У Киева нет времени на отдельные испытания производимого на Украине вооружения, поэтому испытания проводятся прямо на поле боя, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью журналисту журнала Time. Журналист утверждает, что последнее время украинские войска используют для ударов по территории России почти всегда произведенные на Украине вооружение и боеприпасы, а не из поставленных другими странами запасов. Корреспондент журнала Time в Киеве Саймон Шустер отмечает, что украинцы так тщательно охраняют это оружие в случае применения, что кроме солдат, которые его применяют, и нескольких допущенных для наблюдения инженеров, там больше никого не бывает. "У нас нет времени испытывать эти вещи на полигонах. Мы испытываем их в бою. Поэтому мы должны быть там, осуществляя корректировки", - сказал Камышин. Журнал добавляет, что Украина пытается производить собственное вооружение, но там признают, что не могут тягаться с Россией, Киев хочет доступ к западному оружию, в том числе секретным чертежам и инструкциям к тяжелому вооружению. "Неважно сколько мы производим обычных видов вооружения, мы не можем догнать Россию &lt;...&gt; нам нужно использовать инновационные технологии для поиска нового подхода", - добавил украинский министр.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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технологии, украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине заявили, что испытывают вооружения прямо на поле боя

Украинский министр: у ВСУ нет времени на отдельные испытания вооружения

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. У Киева нет времени на отдельные испытания производимого на Украине вооружения, поэтому испытания проводятся прямо на поле боя, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью журналисту журнала Time.
Журналист утверждает, что последнее время украинские войска используют для ударов по территории России почти всегда произведенные на Украине вооружение и боеприпасы, а не из поставленных другими странами запасов. Корреспондент журнала Time в Киеве Саймон Шустер отмечает, что украинцы так тщательно охраняют это оружие в случае применения, что кроме солдат, которые его применяют, и нескольких допущенных для наблюдения инженеров, там больше никого не бывает.
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"У нас нет времени испытывать эти вещи на полигонах. Мы испытываем их в бою. Поэтому мы должны быть там, осуществляя корректировки", - сказал Камышин.
Журнал добавляет, что Украина пытается производить собственное вооружение, но там признают, что не могут тягаться с Россией, Киев хочет доступ к западному оружию, в том числе секретным чертежам и инструкциям к тяжелому вооружению.
"Неважно сколько мы производим обычных видов вооружения, мы не можем догнать Россию <...> нам нужно использовать инновационные технологии для поиска нового подхода", - добавил украинский министр.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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