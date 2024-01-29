https://ria.ru/20240129/ukraina-1924209764.html

На Украине заявили, что испытывают вооружения прямо на поле боя

На Украине заявили, что испытывают вооружения прямо на поле боя - РИА Новости, 29.01.2024

На Украине заявили, что испытывают вооружения прямо на поле боя

У Киева нет времени на отдельные испытания производимого на Украине вооружения, поэтому испытания проводятся прямо на поле боя, заявил министр по вопросам... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:44

2024-01-29T18:44

2024-01-29T18:46

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. У Киева нет времени на отдельные испытания производимого на Украине вооружения, поэтому испытания проводятся прямо на поле боя, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью журналисту журнала Time. Журналист утверждает, что последнее время украинские войска используют для ударов по территории России почти всегда произведенные на Украине вооружение и боеприпасы, а не из поставленных другими странами запасов. Корреспондент журнала Time в Киеве Саймон Шустер отмечает, что украинцы так тщательно охраняют это оружие в случае применения, что кроме солдат, которые его применяют, и нескольких допущенных для наблюдения инженеров, там больше никого не бывает. "У нас нет времени испытывать эти вещи на полигонах. Мы испытываем их в бою. Поэтому мы должны быть там, осуществляя корректировки", - сказал Камышин. Журнал добавляет, что Украина пытается производить собственное вооружение, но там признают, что не могут тягаться с Россией, Киев хочет доступ к западному оружию, в том числе секретным чертежам и инструкциям к тяжелому вооружению. "Неважно сколько мы производим обычных видов вооружения, мы не можем догнать Россию <...> нам нужно использовать инновационные технологии для поиска нового подхода", - добавил украинский министр.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр