https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924236614.html

Во Франции работника лесопилки приговорили к 30 годам за двойное убийство

Во Франции работника лесопилки приговорили к 30 годам за двойное убийство - РИА Новости, 29.01.2024

Во Франции работника лесопилки приговорили к 30 годам за двойное убийство

Суд во Франции приговорил к 30 годам тюрьмы работника лесопилки, застрелившего двух своих коллег в мае 2021 года, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:15

2024-01-29T21:15

2024-01-29T21:15

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Суд во Франции приговорил к 30 годам тюрьмы работника лесопилки, застрелившего двух своих коллег в мае 2021 года, передает агентство Франс Пресс. Инцидент произошел в коммуне Плантье в департаменте Гар на юге страны. После того как 32-летний Валентен Маркон убил хозяина лесопилки и другого рабочего, он скрылся в лесу. К его розыску были привлечены сотни жандармов, а также беспилотные летательные аппараты и вертолеты. В понедельник суд присяжных приговорил молодого человека к 30 годам тюремного заключения, без права досрочно-условного освобождения в первые 15 лет. Прокуратура просила, чтобы срок без УДО составлял 20 лет, однако присяжные пришли к выводу, что подсудимый действовал непреднамеренно, а кроме того страдал эмоциональным расстройством, которое нарушило его рассудок.

https://ria.ru/20240127/ubiystvo-1923806024.html

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в мире, франция