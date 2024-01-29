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Во Франции работника лесопилки приговорили к 30 годам за двойное убийство - РИА Новости, 29.01.2024
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21:15 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924236614.html
Во Франции работника лесопилки приговорили к 30 годам за двойное убийство
Во Франции работника лесопилки приговорили к 30 годам за двойное убийство - РИА Новости, 29.01.2024
Во Франции работника лесопилки приговорили к 30 годам за двойное убийство
Суд во Франции приговорил к 30 годам тюрьмы работника лесопилки, застрелившего двух своих коллег в мае 2021 года, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:15
2024-01-29T21:15
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Суд во Франции приговорил к 30 годам тюрьмы работника лесопилки, застрелившего двух своих коллег в мае 2021 года, передает агентство Франс Пресс. Инцидент произошел в коммуне Плантье в департаменте Гар на юге страны. После того как 32-летний Валентен Маркон убил хозяина лесопилки и другого рабочего, он скрылся в лесу. К его розыску были привлечены сотни жандармов, а также беспилотные летательные аппараты и вертолеты. В понедельник суд присяжных приговорил молодого человека к 30 годам тюремного заключения, без права досрочно-условного освобождения в первые 15 лет. Прокуратура просила, чтобы срок без УДО составлял 20 лет, однако присяжные пришли к выводу, что подсудимый действовал непреднамеренно, а кроме того страдал эмоциональным расстройством, которое нарушило его рассудок.
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции работника лесопилки приговорили к 30 годам за двойное убийство

АФП: во Франции мужчину приговорили к 30 годам за двойное убийство на лесопилке

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Суд во Франции приговорил к 30 годам тюрьмы работника лесопилки, застрелившего двух своих коллег в мае 2021 года, передает агентство Франс Пресс.
Инцидент произошел в коммуне Плантье в департаменте Гар на юге страны. После того как 32-летний Валентен Маркон убил хозяина лесопилки и другого рабочего, он скрылся в лесу. К его розыску были привлечены сотни жандармов, а также беспилотные летательные аппараты и вертолеты.
В понедельник суд присяжных приговорил молодого человека к 30 годам тюремного заключения, без права досрочно-условного освобождения в первые 15 лет.
Прокуратура просила, чтобы срок без УДО составлял 20 лет, однако присяжные пришли к выводу, что подсудимый действовал непреднамеренно, а кроме того страдал эмоциональным расстройством, которое нарушило его рассудок.
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