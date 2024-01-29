https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924135393.html

Юношу будут судить за жестокое убийство 16-летней девушки в Подольске

Юношу будут судить за жестокое убийство 16-летней девушки в Подольске - РИА Новости, 29.01.2024

Юношу будут судить за жестокое убийство 16-летней девушки в Подольске

Молодой человек, обвиняемый в том, что он изнасиловал и заколол 16-летнюю девушку в Подольске, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:18

2024-01-29T14:18

2024-01-29T14:18

происшествия

подольск

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Молодой человек, обвиняемый в том, что он изнасиловал и заколол 16-летнюю девушку в Подольске, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. В марте 2023 года тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями на шее обнаружили в квартире в Подольске, она скончалась в машине скорой помощи, подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам. Дверь в квартиру была заперта, в квартиру ее друзья попали через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы, сообщали тогда СК и прокуратура. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя столицы. Он обвиняется в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 16-летней знакомой (пункт "а" части 3 статьи 131, пункты "д", "к" части 2 статьи 105 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий. По данным следствия, 10 марта 2023 года днем молодой человек под предлогом разговора пришел в квартиру к своей знакомой в Подольске, в ходе конфликта он избил и изнасиловал девушку, а затем, чтобы скрыть следы преступления, нанес ей не менее 41 удара ножом в шею. Понимая, что потерпевшая жива, он запер входную дверь квартиры, чтобы девушке не смогли оказать помощь, и скрылся с места преступлений. СК ранее также выяснил, что родители сообщали в полицию об угрозах, поступавших от обвиняемого в адрес их дочери. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников правоохранительных органов, которые не отреагировали на обращения родителей.

https://ria.ru/20240127/zaderzhanie-1923821276.html

https://ria.ru/20240124/sud-1923252780.html

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происшествия, подольск, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд