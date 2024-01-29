https://ria.ru/20240129/tserkov-1924046894.html
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца - РИА Новости, 29.01.2024
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца
Двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T02:55
2024-01-29T02:55
2024-01-29T09:58
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования задержаны 47 человек, сообщил в ночь на понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая."Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - ред.)", - сообщил Ерликая на брифинге."В 22.00 (совпадает с мск) были задержаны подозреваемые непосредственно в преступлении. Хочу сообщить, что они иностранцы: один - гражданин Таджикистана, другой - россиянин. Предположительно, эти два иностранца - члены ИГ* (запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.)", - добавил министр.По его словам, будут проведены допросы всех задержанных.Нападение на церковьВооруженное нападение произошло в воскресенье днем на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер на севере Стамбула во время молитвы. По словам Ерликая, двое нападавших были в масках и "участвовали" в богослужении.Как сообщило агентство Рейтер, ответственность за нападение взяла на себя ИГ*.Международная реакцияПапа Римский Франциск выразил поддержку прихожанам итальянской католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение с пострадавшим."Я выражаю близость к общине церкви Святой Марии в Стамбуле, где во время мессы произошло вооруженное нападение, приведшее к одному погибшему и нескольким раненым", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина в результате нападения на церковь. "В данный момент все наши органы безопасности мобилизованы и предпринимают все необходимые усилия. Полагаю, в ближайшее время подозреваемые будут пойманы", - сказал он в разговоре по видеосвязи со священником церкви Антоном Булаи, префектом района Сарыер Омером Калайлы и консулом Польши в Турции Витольдом Лесняком.Дипломаты не получали информации о пострадавших россиянах в результате нападения на храм, сообщили в воскресенье РИА Новости в генеральном консульстве России.* Запрещенная в России террористическая группировка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, россия, франциск (хорхе марио бергольо), реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Реджеп Тайип Эрдоган
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца
МВД Турции заподозрило россиянина и таджикистанца в атаке на церковь в Стамбуле
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования задержаны 47 человек, сообщил в ночь на понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«
"Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - ред.)", - сообщил Ерликая на брифинге.
"В 22.00 (совпадает с мск) были задержаны подозреваемые непосредственно в преступлении. Хочу сообщить, что они иностранцы: один - гражданин Таджикистана
, другой - россиянин. Предположительно, эти два иностранца - члены ИГ* (запрещенная в России
террористическая организация – прим. ред.)", - добавил министр.
По его словам, будут проведены допросы всех задержанных.
В США сочли, что взрывы в Иране выглядят как теракт ИГ*
Вооруженное нападение произошло в воскресенье днем на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер на севере Стамбула во время молитвы. По словам Ерликая, двое нападавших были в масках и "участвовали" в богослужении.
Как сообщило агентство Рейтер, ответственность за нападение взяла на себя ИГ*.
Папа Римский Франциск
выразил поддержку прихожанам итальянской католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение с пострадавшим.
"Я выражаю близость к общине церкви Святой Марии в Стамбуле, где во время мессы произошло вооруженное нападение, приведшее к одному погибшему и нескольким раненым", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане
.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина в результате нападения на церковь. "В данный момент все наши органы безопасности мобилизованы и предпринимают все необходимые усилия. Полагаю, в ближайшее время подозреваемые будут пойманы", - сказал он в разговоре по видеосвязи со священником церкви Антоном Булаи, префектом района Сарыер Омером Калайлы и консулом Польши
в Турции Витольдом Лесняком.
Дипломаты не получали информации о пострадавших россиянах в результате нападения на храм, сообщили в воскресенье РИА Новости в генеральном консульстве России.
* Запрещенная в России террористическая группировка Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты