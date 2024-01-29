https://ria.ru/20240129/tserkov-1924046894.html

За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца

За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца - РИА Новости, 29.01.2024

За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца

Двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T02:55

2024-01-29T02:55

2024-01-29T09:58

в мире

стамбул

турция

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования задержаны 47 человек, сообщил в ночь на понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая."Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - ред.)", - сообщил Ерликая на брифинге."В 22.00 (совпадает с мск) были задержаны подозреваемые непосредственно в преступлении. Хочу сообщить, что они иностранцы: один - гражданин Таджикистана, другой - россиянин. Предположительно, эти два иностранца - члены ИГ* (запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.)", - добавил министр.По его словам, будут проведены допросы всех задержанных.Нападение на церковьВооруженное нападение произошло в воскресенье днем на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер на севере Стамбула во время молитвы. По словам Ерликая, двое нападавших были в масках и "участвовали" в богослужении.Как сообщило агентство Рейтер, ответственность за нападение взяла на себя ИГ*.Международная реакцияПапа Римский Франциск выразил поддержку прихожанам итальянской католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение с пострадавшим."Я выражаю близость к общине церкви Святой Марии в Стамбуле, где во время мессы произошло вооруженное нападение, приведшее к одному погибшему и нескольким раненым", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина в результате нападения на церковь. "В данный момент все наши органы безопасности мобилизованы и предпринимают все необходимые усилия. Полагаю, в ближайшее время подозреваемые будут пойманы", - сказал он в разговоре по видеосвязи со священником церкви Антоном Булаи, префектом района Сарыер Омером Калайлы и консулом Польши в Турции Витольдом Лесняком.Дипломаты не получали информации о пострадавших россиянах в результате нападения на храм, сообщили в воскресенье РИА Новости в генеральном консульстве России.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20240104/ssha-1919639194.html

https://ria.ru/20231229/turtsiya-1918927905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, стамбул, турция, россия, франциск (хорхе марио бергольо), реджеп тайип эрдоган