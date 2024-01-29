https://ria.ru/20240129/treschina-1924234453.html
В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома
В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома - РИА Новости, 29.01.2024
В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома
В многоквартирном доме в подмосковном Пересвете образовалась трещина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:59
2024-01-29T20:59
2024-01-29T21:45
происшествия
пересвет
октябрьский
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В многоквартирном доме в подмосковном Пересвете образовалась трещина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "В понедельник вечером поступила информация о трещине в многоквартирном доме на улице Октябрьская, дом 7, в подмосковном городе Пересвет", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что глава Сергиево-Посадского городского округа принял решение о расселении жильцов двух подъездов.
https://ria.ru/20230110/dom-1843878142.html
пересвет
октябрьский
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пересвет, октябрьский, московская область (подмосковье)
Происшествия, Пересвет, Октябрьский, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома
Жильцов двух подъездов дома в Пересвете расселяют из-за трещины в здании