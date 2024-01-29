https://ria.ru/20240129/treschina-1924234453.html

В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома

В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома - РИА Новости, 29.01.2024

В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома

В многоквартирном доме в подмосковном Пересвете образовалась трещина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:59

2024-01-29T20:59

2024-01-29T21:45

происшествия

пересвет

октябрьский

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924232447_0:330:960:870_1920x0_80_0_0_d1e5cc9fbe2c8f194d8ea1311adbd5e1.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В многоквартирном доме в подмосковном Пересвете образовалась трещина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "В понедельник вечером поступила информация о трещине в многоквартирном доме на улице Октябрьская, дом 7, в подмосковном городе Пересвет", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что глава Сергиево-Посадского городского округа принял решение о расселении жильцов двух подъездов.

https://ria.ru/20230110/dom-1843878142.html

пересвет

октябрьский

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пересвет, октябрьский, московская область (подмосковье)