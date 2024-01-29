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В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома - РИА Новости, 29.01.2024
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20:59 29.01.2024 (обновлено: 21:45 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/treschina-1924234453.html
В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома
В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома - РИА Новости, 29.01.2024
В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома
В многоквартирном доме в подмосковном Пересвете образовалась трещина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:59
2024-01-29T21:45
происшествия
пересвет
октябрьский
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В многоквартирном доме в подмосковном Пересвете образовалась трещина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. &quot;В понедельник вечером поступила информация о трещине в многоквартирном доме на улице Октябрьская, дом 7, в подмосковном городе Пересвет&quot;, — сказал собеседник агентства.Уточняется, что глава Сергиево-Посадского городского округа принял решение о расселении жильцов двух подъездов.
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пересвет
октябрьский
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происшествия, пересвет, октябрьский, московская область (подмосковье)
Происшествия, Пересвет, Октябрьский, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Пересвете треснуло здание многоквартирного дома

Жильцов двух подъездов дома в Пересвете расселяют из-за трещины в здании

© Фото : Дмитрий Акулов/TelegramЗдание общежития по улице Октябрьской, 7, в подмосковном городе Пересвет
Здание общежития по улице Октябрьской, 7, в подмосковном городе Пересвет - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Дмитрий Акулов/Telegram
Здание общежития по улице Октябрьской, 7, в подмосковном городе Пересвет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В многоквартирном доме в подмосковном Пересвете образовалась трещина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"В понедельник вечером поступила информация о трещине в многоквартирном доме на улице Октябрьская, дом 7, в подмосковном городе Пересвет", — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что глава Сергиево-Посадского городского округа принял решение о расселении жильцов двух подъездов.
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ПроисшествияПересветОктябрьскийМосковская область (Подмосковье)
 
 
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