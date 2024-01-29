https://ria.ru/20240129/tankery-1924108063.html

У берегов Южной Кореи нет скопления танкеров с российской нефтью

У берегов Южной Кореи нет скопления танкеров с российской нефтью - РИА Новости, 29.01.2024

У берегов Южной Кореи нет скопления танкеров с российской нефтью

В южнокорейских портах находится лишь один из 14 танкеров, которые якобы простаивают у берегов Южной Кореи в ожидании решения сложностей с продажей российской... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:34

2024-01-29T12:34

2024-01-29T12:34

экономика

южная корея

сингапур

индия

essar oil

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В южнокорейских портах находится лишь один из 14 танкеров, которые якобы простаивают у берегов Южной Кореи в ожидании решения сложностей с продажей российской нефти в Индию, свидетельствуют официальные данные. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на данные компаний London Stock Exchange Group и Kpler утверждало, что у берегов Южной Кореи уже несколько недель стоят 14 танкеров с 10 миллионами баррелей российской нефти. Суда, по данным издания, перевозили нефть марки Sokol с проекта "Сахалин-1", сырье якобы до сих пор не продано из-за американских санкций, а также проблем с оплатой. В этой связи закупавшая российскую нефть Индийская нефтяная корпорация (Indian Oil) была вынуждена, согласно данным Рейтера, использовать свои запасы и закупать больше нефти на Ближнем Востоке. Близкий к компании источник сообщил, что она не ожидает поставок нефти с "Сахалина-1" в ближайшее время из-за разногласий по поводу валюты оплаты. По данным южнокорейской государственной Информационной системы морской и портовой логистики (PORT-MIS), на 28 января в портах Ёсу и Кванъяна на юге страны находился лишь один из упомянутых в статье Рейтера нефтяных танкеров - NIRETA. Судно встало на якорь 12 января и пробудет в порту Ёчхон (аванпорте Ёсу) до 31 января, после чего планирует направиться в Сингапур. Другой сверхбольшой нефтеналивной танкер LA BALENA после прибытия из Сингапура простоял на внешнем рейде Ёсу с 8 по 11 января, после чего вновь зашел в порт 26 января на несколько часов и вышел в направлении индийского Вадинара, где расположен нефтяной терминал Indian Oil и нефтеперерабатывающие заводы Reliance Industries и Essar Oil. Танкер NELLIS был в Ёсу 28 ноября - 2 декабря прошлого года, отправившись затем в индийский Парадип, где также расположены мощности Indian Oil и других индийских нефтяных компаний. Для всех упомянутых супертанкеров типа VLLC это первая стоянка в южнокорейских портах за последние 2 года. При этом нефтяной танкер типа "Афрамакс" NS ANTARCTIC, заходивший в Ёсу 10 января, также швартовался там 27-28 декабря, NS LION, стоявший в порту с 1 по 8 января, в последний раз был там же 16-17 июня прошлого года. JAGUAR до захода 22-24 декабря ранее был в южнокорейском порту лишь в начале января 2023 года. Танкеры VIKTOR TITOV и PAVEL CHERNYSH, до апреля 2022 года регулярно курсировавшие между Ёсу и Де-Кастри, где расположен терминал для отгрузки российской нефти марки Sokol с проекта "Сахалин-1", в последний раз были в Южной Корее в начале 2023 года, но уже не на разгрузочных причалах, а на внешнем рейде. Впоследствии все остальные упомянутые Рейтер танкеры также останавливались в Ёсу лишь по пути в Парадип и Вадинар. В целом, согласно данным информационной системы PORT-MIS, танкеры, перевозящие сырую нефть из России, в 2023 году заходили в порт Ёсу-Кванъян 153 раза - это четвертый результат после судов из Республики Корея, Сингапура и Китая. При этом по сравнению с прошлым годом количество заходов увеличилось на 50%, а совокупная валовая вместимость нефтяных танкеров - на 63%. Одновременно резко увеличилось количество заходов танкеров из Индии: с 7 до 40. Их общий тоннаж приблизился к 3 миллионам, составив почти треть от российского.

https://ria.ru/20240127/neft-1923868737.html

https://ria.ru/20240127/neft-1923862105.html

южная корея

сингапур

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, южная корея, сингапур, индия, essar oil