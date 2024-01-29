СМИ: власти США хотят получить данные зарубежных клиентов облачных сервисов
Блумберг: власти США хотят, чтобы облачные сервисы раскрывали данные иностранцев
Информационные технологии. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти США хотят, чтобы облачные сервисы, такие как Amazon и Microsoft, проводили расследования в отношении иностранных клиентов, разрабатывающих на этих платформах приложения, связанные с искусственным интеллектом, и раскрывали их данные, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, предложение руководства США, которое будет официально опубликовано в понедельник, обяжет облачные сервисы раскрывать имена, названия и IP-адреса иностранных клиентов. Так, Amazon будет вынужден подготовить бюджет на сбор таких данных и сообщать о любой подозрительной активности.
Отмечается, что в случае реализации этого предложения Вашингтон сможет использовать эти требования для перекрытия пути, по которым китайские фирмы якобы получают доступ к серверам, необходимым для искусственного интеллекта.
Американские фирмы опасаются, что такие нововведения без аналогичных мер со стороны других стран могут поставить их в невыгодное положение.
Развитие Китаем искусственного интеллекта и технологий нового поколения уже не первый день вызывает обеспокоенность у руководства США, поскольку Вашингтон видит в КНР главного соперника. США уже пытались получить преимущество над КНР, запретив экспорт чипов и вводя санкции против китайских фирм, однако Китай смог добиться существенного прогресса и в обход США.