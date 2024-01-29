https://ria.ru/20240129/ssha-1924105338.html

СМИ: власти США хотят получить данные зарубежных клиентов облачных сервисов

СМИ: власти США хотят получить данные зарубежных клиентов облачных сервисов - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: власти США хотят получить данные зарубежных клиентов облачных сервисов

Власти США хотят, чтобы облачные сервисы, такие как Amazon и Microsoft, проводили расследования в отношении иностранных клиентов, разрабатывающих на этих... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:20

2024-01-29T12:20

2024-01-29T12:20

в мире

технологии

сша

китай

вашингтон (штат)

microsoft corporation

amazon

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти США хотят, чтобы облачные сервисы, такие как Amazon и Microsoft, проводили расследования в отношении иностранных клиентов, разрабатывающих на этих платформах приложения, связанные с искусственным интеллектом, и раскрывали их данные, передает агентство Блумберг. По данным агентства, предложение руководства США, которое будет официально опубликовано в понедельник, обяжет облачные сервисы раскрывать имена, названия и IP-адреса иностранных клиентов. Так, Amazon будет вынужден подготовить бюджет на сбор таких данных и сообщать о любой подозрительной активности. Отмечается, что в случае реализации этого предложения Вашингтон сможет использовать эти требования для перекрытия пути, по которым китайские фирмы якобы получают доступ к серверам, необходимым для искусственного интеллекта. Американские фирмы опасаются, что такие нововведения без аналогичных мер со стороны других стран могут поставить их в невыгодное положение. Развитие Китаем искусственного интеллекта и технологий нового поколения уже не первый день вызывает обеспокоенность у руководства США, поскольку Вашингтон видит в КНР главного соперника. США уже пытались получить преимущество над КНР, запретив экспорт чипов и вводя санкции против китайских фирм, однако Китай смог добиться существенного прогресса и в обход США.

https://ria.ru/20220317/oblako-1778513861.html

https://ria.ru/20240125/bilayn-1923457139.html

сша

китай

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, китай, вашингтон (штат), microsoft corporation, amazon