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СМИ: власти США хотят получить данные зарубежных клиентов облачных сервисов - РИА Новости, 29.01.2024
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12:20 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ssha-1924105338.html
СМИ: власти США хотят получить данные зарубежных клиентов облачных сервисов
СМИ: власти США хотят получить данные зарубежных клиентов облачных сервисов - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: власти США хотят получить данные зарубежных клиентов облачных сервисов
Власти США хотят, чтобы облачные сервисы, такие как Amazon и Microsoft, проводили расследования в отношении иностранных клиентов, разрабатывающих на этих... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:20
2024-01-29T12:20
в мире
технологии
сша
китай
вашингтон (штат)
microsoft corporation
amazon
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти США хотят, чтобы облачные сервисы, такие как Amazon и Microsoft, проводили расследования в отношении иностранных клиентов, разрабатывающих на этих платформах приложения, связанные с искусственным интеллектом, и раскрывали их данные, передает агентство Блумберг. По данным агентства, предложение руководства США, которое будет официально опубликовано в понедельник, обяжет облачные сервисы раскрывать имена, названия и IP-адреса иностранных клиентов. Так, Amazon будет вынужден подготовить бюджет на сбор таких данных и сообщать о любой подозрительной активности. Отмечается, что в случае реализации этого предложения Вашингтон сможет использовать эти требования для перекрытия пути, по которым китайские фирмы якобы получают доступ к серверам, необходимым для искусственного интеллекта. Американские фирмы опасаются, что такие нововведения без аналогичных мер со стороны других стран могут поставить их в невыгодное положение. Развитие Китаем искусственного интеллекта и технологий нового поколения уже не первый день вызывает обеспокоенность у руководства США, поскольку Вашингтон видит в КНР главного соперника. США уже пытались получить преимущество над КНР, запретив экспорт чипов и вводя санкции против китайских фирм, однако Китай смог добиться существенного прогресса и в обход США.
https://ria.ru/20220317/oblako-1778513861.html
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в мире, технологии, сша, китай, вашингтон (штат), microsoft corporation, amazon
В мире, Технологии, США, Китай, Вашингтон (штат), Microsoft Corporation, Amazon
СМИ: власти США хотят получить данные зарубежных клиентов облачных сервисов

Блумберг: власти США хотят, чтобы облачные сервисы раскрывали данные иностранцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти США хотят, чтобы облачные сервисы, такие как Amazon и Microsoft, проводили расследования в отношении иностранных клиентов, разрабатывающих на этих платформах приложения, связанные с искусственным интеллектом, и раскрывали их данные, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, предложение руководства США, которое будет официально опубликовано в понедельник, обяжет облачные сервисы раскрывать имена, названия и IP-адреса иностранных клиентов. Так, Amazon будет вынужден подготовить бюджет на сбор таких данных и сообщать о любой подозрительной активности.
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Отмечается, что в случае реализации этого предложения Вашингтон сможет использовать эти требования для перекрытия пути, по которым китайские фирмы якобы получают доступ к серверам, необходимым для искусственного интеллекта.
Американские фирмы опасаются, что такие нововведения без аналогичных мер со стороны других стран могут поставить их в невыгодное положение.
Развитие Китаем искусственного интеллекта и технологий нового поколения уже не первый день вызывает обеспокоенность у руководства США, поскольку Вашингтон видит в КНР главного соперника. США уже пытались получить преимущество над КНР, запретив экспорт чипов и вводя санкции против китайских фирм, однако Китай смог добиться существенного прогресса и в обход США.
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В миреТехнологииСШАКитайВашингтон (штат)Microsoft CorporationAmazon
 
 
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