https://ria.ru/20240129/soyuznoe_gosudarstvo-1924039782.html

Путин и Лукашенко обсудят развитие Союзного государства

Путин и Лукашенко обсудят развитие Союзного государства - РИА Новости, 29.01.2024

Путин и Лукашенко обсудят развитие Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в Петербурге заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T00:21

2024-01-29T00:21

2024-01-29T00:21

дмитрий мезенцев

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в Петербурге заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, на котором планируется утвердить "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства" до 2026 года включительно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ожидается очень представительный состав делегаций. "У нас будет ВГС, "стенка на стенку". От нас полный состав: все высшие руководители страны, министры, вице-премьеры. (Обсудят) все направления", - сказал он. В этот же день пройдет общение делегаций в формате рабочего обеда. На заседании планируется подвести итоги выполнения базового документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трёхлетний период. Кроме того, ожидается принятие ряда важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях, отмечают в Кремле. Путин находится в Петербурге с пятницы. Накануне они с Лукашенко приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, осмотрели новый спортивно-концертный комплекс "СКА Арена" и провели беседу. Итоги реализации 28 союзных программ Как сообщал ранее госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, на предстоящем заседании Высшего госсовета будет доложено об итогах реализации 28 союзных программ по развитию интеграции двух стран, которые, по его словам, "практически выполнены". Он отмечал, что "стороны вышли на трехлетний план работы в поддержку той практики, которая была сформирована при реализации масштабного интеграционного документа, который и есть 28 союзных программ". В ноябре 2021 года на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства был утвержден пакет интеграционных документов, включая "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ. Они направлены на сближение законодательства России и Белоруссии в различных сферах хозяйствования и закладывают основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства. К концу ноября 2023 года, по данным российского кабмина, было выполнено почти 90% мероприятий союзных программ. Новый трехлетний документ Говоря об "Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства" до 2026 года включительно, Мезенцев отмечал, что в развитие этого документа будут разработаны планы правительств в различных областях. Мезенцев обратил внимание, что особенностью трехлетнего плана станет то, что его будут утверждать вице-премьеры. Это, по его словам, "позволит более оперативно реагировать на вызовы времени, на ситуацию в рамках хозяйственной жизни в наших странах, вносить коррективы, которые нельзя было вносить, когда 28 союзных программ были утверждены как стратегический документ". Госсекретарь также указывал на заметное увеличение объемов взаимной торговли Белоруссии и России в нацвалютах, в целом на рост товарооборота между странами, значительное увеличение союзного бюджета на этот год, что позволит дополнительно реализовать союзные программы по биомембранам, по региональной группировке войск и по пограничной безопасности. Он рассказал, что отраслевыми ведомствами двух стран предложена модель, когда комплектующие, произведенные в Белоруссии, будут восприниматься в РФ местными производителями "без каких-либо изъятий, без препон, с доверием", и наоборот. Развитие транспортной инфраструктуры и НТР На заседании, по словам Мезенцева, будет также обсуждаться развитие транспортной инфраструктуры и научно-технологическое развитие союза двух стран. "Я представил предложения сторон по предстоящему заседанию ВГС: это и доклады правительств о том, что сделано, и доклады министров иностранных дел о той работе, которую они проводят в рамках согласованной внешней политики, предложения минтрансов о развитии транспортной инфраструктуры, железнодорожного транспорта Союзного государства. По-особому видим документ о стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года", - сказал Мезенцев журналистам по итогам своей встречи в Минске с президентом Белоруссии на прошлой неделе. Создание единой медиакомпанииТакже к заседанию, по словам Мезенцева, подготовлен проект постановления ВГС, которым предполагается создание единой медиакомпании Союзного государства. Госсекретарь уточнил, что она "возьмет на себя координацию и обеспечит выпуск на страницах печатных изданий, на телеканалах, интернет-ресурсах того контента, той информации, которые будут связаны не только непосредственно со взаимодействием в формате Союзного государства, но и о нашей истории, наших планах, о том, как мы реагируем на давление, в том числе ментальное". Другие вопросы повесткиКроме того, на заседании ВГС планируется рассмотреть вопросы, связанные с союзной собственностью, инвентаризация которой по-настоящему не проводилась, сообщал Мезенцев. "Мы полагаем в этом году провести такую работу… Мы должны продумать механизмы привлечения тех финансовых результатов в союзный бюджет, которые достигаются при реализации программ Союзного государства", - отмечал он. Госсекретарь также напомнил о работе над планом мероприятий в связи с празднованием 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Он выразил надежду, что президенты Белоруссии и России поддержат учреждение медали "За заслуги в развитии Союзного государства".

https://ria.ru/20240118/sg-1922109522.html

https://ria.ru/20240122/mezentsev-1922739371.html

https://ria.ru/20240127/integratsiya-1923907329.html

https://ria.ru/20240122/aviasoobschenie-1922819282.html

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html

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дмитрий мезенцев, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, санкт-петербург