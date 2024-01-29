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Японский лунный модуль SLIM возобновил работу - РИА Новости, 29.01.2024
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05:21 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/slim-1924052228.html
Японский лунный модуль SLIM возобновил работу
Японский лунный модуль SLIM возобновил работу - РИА Новости, 29.01.2024
Японский лунный модуль SLIM возобновил работу
Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что ему удалось восстановить работу первого японского лунного модуля SLIM и начать научные наблюдения. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T05:21
2024-01-29T05:21
луна
япония
земля
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ТОКИО, 29 янв - РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что ему удалось восстановить работу первого японского лунного модуля SLIM и начать научные наблюдения. "Вчера вечером нам успешно удалось установить связь со SLIM и возобновить работу!" - говорится в сообщении агентства в соцсети Х. JAXA подчеркнуло, что научные наблюдения уже начались. Затем агентство опубликовало снимок поверхности Луны, на котором для правильного понимания масштаба дало скалам названия пород собак. Примечательно, что половина скал получили названия в честь японских пород: акита-ину, сиба-ину и кай-кэн. Остальные три названы "бульдогом", "сенбернаром" и "той-пуделем". В четверг агентство подтвердило, что первый японский модуль SLIM успешно выполнил задачи точного прилунения с погрешностью не более 100 метров, место прилунения отстояло от заданной точки на 55 метров. Точность прилунения в заданной точке, по мнению разработчиков, для космонавтики означает переход от эпохи, когда важен был сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Точность прилунения в конкретно заданной точке является важным этапом для подготовки прилунения пилотируемых аппаратов. Япония стала пятой страной, осуществившей посадку своих космических аппаратов на Луну. При этом положение модуля при прилунении отличалось от заданного, но камеры модуля смогли снять поверхность Луны. Кроме того, успешно прошло отделение двух роботов, которых модуль доставил на Луну, LEV1 и LEV2, они начали работу на поверхности спутника Земли и, как сообщалось, успели снять корпус модуля SLIM после прилунения. Прилунение состоялось еще 20 января в 0.20 (18.20 19 января мск), однако последовало длительное уточнение реального положения вещей, в результате которого японское аэрокосмическое агентство сообщило, что возникли проблемы с солнечными батареями. Модуль перешел на энергообеспечение от запасного аккумулятора, который затем был отключен на 12% для того, чтобы при наступлении благоприятного времени суток (на Луне 14 дней ночь, 14 дней день) попробовать перезапустить батареи. В сентябре прошлого года Япония успешно запустила свой первый лунный модуль SLIM. Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен был опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров. Перед прилунением модуль вычислил кратеры по снятым его камерами изображениям, сопоставил их с данными о месте посадки так, чтобы погрешность не превышала 100 метров. Кроме того, в ходе запуска модуля осуществлялась проверка технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля, а также работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить большее количество необходимой техники. После выхода на орбиту Луны модуль изучал ее поверхность с помощью камер навигации. SLIM доставил на Луну двух роботов: LEV1 и LEV2. Согласно первоначальным планам, LEV1 должен заниматься фотосъемкой, также предстоит проверить его способность "прыгать" по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он должен был принять вытянутую форму и двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 - перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM, как ожидалось, должен заняться астрономическими наблюдениями. Ранее сообщалось, что если посадка модуля пройдет успешно, а его миссии будут выполнены, то данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1").
https://ria.ru/20240120/luna-1922470045.html
https://ria.ru/20240119/peregrine-1922242508.html
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луна, япония, земля
Луна, Япония, Земля
Японский лунный модуль SLIM возобновил работу

Японскому агентству JAXA удалось восстановить работу первого лунного модуля SLIM

© AP Photo / JAXA/Takara Tomy/Sony Group Corporation/Doshisha UniversityСнимок лунного модуля SLIM, сделанный лунным исследовательским аппаратом LEV-2
Снимок лунного модуля SLIM, сделанный лунным исследовательским аппаратом LEV-2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / JAXA/Takara Tomy/Sony Group Corporation/Doshisha University
Снимок лунного модуля SLIM, сделанный лунным исследовательским аппаратом LEV-2. Архивное фото
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ТОКИО, 29 янв - РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что ему удалось восстановить работу первого японского лунного модуля SLIM и начать научные наблюдения.
«
"Вчера вечером нам успешно удалось установить связь со SLIM и возобновить работу!" - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
JAXA подчеркнуло, что научные наблюдения уже начались. Затем агентство опубликовало снимок поверхности Луны, на котором для правильного понимания масштаба дало скалам названия пород собак. Примечательно, что половина скал получили названия в честь японских пород: акита-ину, сиба-ину и кай-кэн. Остальные три названы "бульдогом", "сенбернаром" и "той-пуделем".
В четверг агентство подтвердило, что первый японский модуль SLIM успешно выполнил задачи точного прилунения с погрешностью не более 100 метров, место прилунения отстояло от заданной точки на 55 метров. Точность прилунения в заданной точке, по мнению разработчиков, для космонавтики означает переход от эпохи, когда важен был сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Точность прилунения в конкретно заданной точке является важным этапом для подготовки прилунения пилотируемых аппаратов. Япония стала пятой страной, осуществившей посадку своих космических аппаратов на Луну. При этом положение модуля при прилунении отличалось от заданного, но камеры модуля смогли снять поверхность Луны. Кроме того, успешно прошло отделение двух роботов, которых модуль доставил на Луну, LEV1 и LEV2, они начали работу на поверхности спутника Земли и, как сообщалось, успели снять корпус модуля SLIM после прилунения.
Прилунение состоялось еще 20 января в 0.20 (18.20 19 января мск), однако последовало длительное уточнение реального положения вещей, в результате которого японское аэрокосмическое агентство сообщило, что возникли проблемы с солнечными батареями. Модуль перешел на энергообеспечение от запасного аккумулятора, который затем был отключен на 12% для того, чтобы при наступлении благоприятного времени суток (на Луне 14 дней ночь, 14 дней день) попробовать перезапустить батареи.
Посадка японского модуля SLIM на поверхность Луны в представлении художника - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Премьер Японии прокомментировал посадку модуля SLIM на Луну
20 января, 08:30
В сентябре прошлого года Япония успешно запустила свой первый лунный модуль SLIM. Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен был опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров.
Перед прилунением модуль вычислил кратеры по снятым его камерами изображениям, сопоставил их с данными о месте посадки так, чтобы погрешность не превышала 100 метров. Кроме того, в ходе запуска модуля осуществлялась проверка технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля, а также работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить большее количество необходимой техники.
После выхода на орбиту Луны модуль изучал ее поверхность с помощью камер навигации. SLIM доставил на Луну двух роботов: LEV1 и LEV2. Согласно первоначальным планам, LEV1 должен заниматься фотосъемкой, также предстоит проверить его способность "прыгать" по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он должен был принять вытянутую форму и двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 - перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM, как ожидалось, должен заняться астрономическими наблюдениями.
Ранее сообщалось, что если посадка модуля пройдет успешно, а его миссии будут выполнены, то данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1").
Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic
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19 января, 05:11
 
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