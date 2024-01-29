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Экс-агент ФБР рассказал о ситуации на южной границе США - РИА Новости, 29.01.2024
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22:54 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/situatsiya-1924244943.html
Экс-агент ФБР рассказал о ситуации на южной границе США
Экс-агент ФБР рассказал о ситуации на южной границе США - РИА Новости, 29.01.2024
Экс-агент ФБР рассказал о ситуации на южной границе США
Разногласия между федеральным правительством США и властями отдельных штатов по вопросу охраны южной границы грозят перерасти в конституционный кризис, заявила... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T22:54
2024-01-29T22:54
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Разногласия между федеральным правительством США и властями отдельных штатов по вопросу охраны южной границы грозят перерасти в конституционный кризис, заявила РИА Новости бывшая спецагент Федерального бюро расследований (ФБР) и "человек года" по версии авторитетного журнала Time Колин Роули. "Всякий раз, когда половина штатов расходится во мнениях по важному вопросу и пытается бросить вызов федеральным властям, это представляет собой серьезную ситуацию и рискует перерасти в конституционный кризис", - сказала Роули, комментируя нынешние разногласия между федеральными и местными властями в США по ситуации на границе с Мексикой. Она добавила, что даже если бы Верховному суду удалось обязать отдельные штаты подчиниться политике федеральных властей по миграционному вопросу, отсутствие долгосрочного решения для этой назревшей проблемы остается главным вызовом для президента Джо Байдена в преддверии очередных выборов. Кроме того, напомнила Роули, безопасность южной границы все еще является краеугольным камнем в контексте одобрения конгрессом дополнительного финансирования, которое запросил четыре месяца назад Белый дом, в том числе на нужды Украины. "Разумеется, растущая поляризация и разногласия, связанные с миграцией, являются, на мой взгляд, еще одним признаком упадка империи и проблемой, которую навлекли на себя сами США и страны НАТО", - полагает собеседница агентства. Она пояснила, что многочисленные государственные перевороты и войны, развязанные странами Запада в регионах "глобального Юга", во многом и являются первопричиной столь массового наплыва мигрантов в США. Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса Грэг Эбботт объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
https://ria.ru/20240128/volontery-1924031404.html
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в мире, сша, техас, мексика, джо байден, фбр, нато
В мире, США, Техас, Мексика, Джо Байден, ФБР, НАТО
Экс-агент ФБР рассказал о ситуации на южной границе США

Экс-агент ФБР: ситуация на южной границе США грозит перерасти в серьезный кризис

© AP Photo / Christian ChavezМигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Разногласия между федеральным правительством США и властями отдельных штатов по вопросу охраны южной границы грозят перерасти в конституционный кризис, заявила РИА Новости бывшая спецагент Федерального бюро расследований (ФБР) и "человек года" по версии авторитетного журнала Time Колин Роули.
«
"Всякий раз, когда половина штатов расходится во мнениях по важному вопросу и пытается бросить вызов федеральным властям, это представляет собой серьезную ситуацию и рискует перерасти в конституционный кризис", - сказала Роули, комментируя нынешние разногласия между федеральными и местными властями в США по ситуации на границе с Мексикой.
Она добавила, что даже если бы Верховному суду удалось обязать отдельные штаты подчиниться политике федеральных властей по миграционному вопросу, отсутствие долгосрочного решения для этой назревшей проблемы остается главным вызовом для президента Джо Байдена в преддверии очередных выборов.
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Кроме того, напомнила Роули, безопасность южной границы все еще является краеугольным камнем в контексте одобрения конгрессом дополнительного финансирования, которое запросил четыре месяца назад Белый дом, в том числе на нужды Украины.
"Разумеется, растущая поляризация и разногласия, связанные с миграцией, являются, на мой взгляд, еще одним признаком упадка империи и проблемой, которую навлекли на себя сами США и страны НАТО", - полагает собеседница агентства. Она пояснила, что многочисленные государственные перевороты и войны, развязанные странами Запада в регионах "глобального Юга", во многом и являются первопричиной столь массового наплыва мигрантов в США.
Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса Грэг Эбботт объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
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