Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества, заявил адвокат
Адвокат: блогеру Аязу Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову в ближайшее время могут предъявить обвинение еще по 25 эпизодам мошенничества, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"На сегодняшний день Аязу предъявлено обвинения официально по 15 эпизодам мошенничества. И следствие обещает нам в ближайшее время еще новые эпизоды. Мы к этому готовы. Сейчас нам известно о 40 эпизодах", - сказал Ахильгов.
Сегодня Мосгорсуд отказался отпустить Шабутдинова из СИЗО, отклонив жалобу его защитников на продление ареста.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.