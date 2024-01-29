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Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества, заявил адвокат - РИА Новости, 29.01.2024
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16:31 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/shabutdinov-1924177691.html
Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества, заявил адвокат
Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества, заявил адвокат - РИА Новости, 29.01.2024
Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества, заявил адвокат
Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову в ближайшее время могут предъявить обвинение еще по 25 эпизодам мошенничества, сообщил РИА Новости адвокат Калой... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:31
2024-01-29T16:31
происшествия
россия
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову в ближайшее время могут предъявить обвинение еще по 25 эпизодам мошенничества, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. "На сегодняшний день Аязу предъявлено обвинения официально по 15 эпизодам мошенничества. И следствие обещает нам в ближайшее время еще новые эпизоды. Мы к этому готовы. Сейчас нам известно о 40 эпизодах", - сказал Ахильгов. Сегодня Мосгорсуд отказался отпустить Шабутдинова из СИЗО, отклонив жалобу его защитников на продление ареста. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
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происшествия, россия, аяз шабутдинов
Происшествия, Россия, Аяз Шабутдинов
Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества, заявил адвокат

Адвокат: блогеру Аязу Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову в ближайшее время могут предъявить обвинение еще по 25 эпизодам мошенничества, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"На сегодняшний день Аязу предъявлено обвинения официально по 15 эпизодам мошенничества. И следствие обещает нам в ближайшее время еще новые эпизоды. Мы к этому готовы. Сейчас нам известно о 40 эпизодах", - сказал Ахильгов.
Сегодня Мосгорсуд отказался отпустить Шабутдинова из СИЗО, отклонив жалобу его защитников на продление ареста.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Блогер и культурист Александр Шпак
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