https://ria.ru/20240129/shabutdinov-1924177691.html

Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества, заявил адвокат

Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества, заявил адвокат - РИА Новости, 29.01.2024

Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества, заявил адвокат

Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову в ближайшее время могут предъявить обвинение еще по 25 эпизодам мошенничества, сообщил РИА Новости адвокат Калой... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:31

2024-01-29T16:31

2024-01-29T16:31

происшествия

россия

аяз шабутдинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907467049_0:360:959:899_1920x0_80_0_0_dc5e4648364c9123b7ddec9ecbe59090.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову в ближайшее время могут предъявить обвинение еще по 25 эпизодам мошенничества, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. "На сегодняшний день Аязу предъявлено обвинения официально по 15 эпизодам мошенничества. И следствие обещает нам в ближайшее время еще новые эпизоды. Мы к этому готовы. Сейчас нам известно о 40 эпизодах", - сказал Ахильгов. Сегодня Мосгорсуд отказался отпустить Шабутдинова из СИЗО, отклонив жалобу его защитников на продление ареста. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.

https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, аяз шабутдинов