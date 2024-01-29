https://ria.ru/20240129/pozhar-1924054448.html

В Свердловской области загорелось производственно-складское здание

В Свердловской области загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 29.01.2024

В Свердловской области загорелось производственно-складское здание

Производственно-складское здание загорелось в Арамиле Свердловской области в ночь на понедельник, на данный момент пожар локализован на площади 800 квадратных... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T06:46

2024-01-29T06:46

2024-01-29T06:46

свердловская область

арамиль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Производственно-складское здание загорелось в Арамиле Свердловской области в ночь на понедельник, на данный момент пожар локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, пожар на улице Гарнизонной начался ночью. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит кровля производственно-складского здания. "В 4.54 мск пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Отмечается, что из здания было эвакуировано семь человек. Тушение возгорания осложняется сильной задымленностью, к его ликвидации привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека. "Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям после ликвидации пожара", - добавили в МЧС. По информации местного портала E1.RU, загорелся цех по производству еды для сети продуктовых магазинов "Жизньмарт", якобы там готовили кебабы на открытом огне.

https://ria.ru/20240128/sektakli-1923970374.html

свердловская область

арамиль

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свердловская область, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия