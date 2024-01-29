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В Свердловской области загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 29.01.2024
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06:46 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/pozhar-1924054448.html
В Свердловской области загорелось производственно-складское здание
В Свердловской области загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 29.01.2024
В Свердловской области загорелось производственно-складское здание
Производственно-складское здание загорелось в Арамиле Свердловской области в ночь на понедельник, на данный момент пожар локализован на площади 800 квадратных... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T06:46
2024-01-29T06:46
свердловская область
арамиль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Производственно-складское здание загорелось в Арамиле Свердловской области в ночь на понедельник, на данный момент пожар локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, пожар на улице Гарнизонной начался ночью. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит кровля производственно-складского здания. "В 4.54 мск пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Отмечается, что из здания было эвакуировано семь человек. Тушение возгорания осложняется сильной задымленностью, к его ликвидации привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека. "Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям после ликвидации пожара", - добавили в МЧС. По информации местного портала E1.RU, загорелся цех по производству еды для сети продуктовых магазинов "Жизньмарт", якобы там готовили кебабы на открытом огне.
https://ria.ru/20240128/sektakli-1923970374.html
свердловская область
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свердловская область, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Свердловская область, Арамиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Свердловской области загорелось производственно-складское здание

В Свердловской области горит производственное здание на 800 "квадратах"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Производственно-складское здание загорелось в Арамиле Свердловской области в ночь на понедельник, на данный момент пожар локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, пожар на улице Гарнизонной начался ночью. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит кровля производственно-складского здания.
"В 4.54 мск пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из здания было эвакуировано семь человек. Тушение возгорания осложняется сильной задымленностью, к его ликвидации привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека.
"Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям после ликвидации пожара", - добавили в МЧС.
По информации местного портала E1.RU, загорелся цех по производству еды для сети продуктовых магазинов "Жизньмарт", якобы там готовили кебабы на открытом огне.
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Свердловская областьАрамильМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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