https://ria.ru/20240129/politika-1924197455.html

Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ

Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ - РИА Новости, 29.01.2024

Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:46

2024-01-29T17:46

2024-01-29T17:46

союзное государство

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, передает корреспондент РИА Новости. Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в понедельник в Санкт-Петербурге. Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государств в области литературы и искусства за 2023-2024 годов. Кроме того, подписаны постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.

https://ria.ru/20240129/putin-1924163744.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, экономика