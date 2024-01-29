https://ria.ru/20240129/politika-1924197455.html
Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ
Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ - РИА Новости, 29.01.2024
Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:46
2024-01-29T17:46
2024-01-29T17:46
союзное государство
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924157724_0:305:3057:2025_1920x0_80_0_0_66251fb35b115c45613b925a9a67378f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, передает корреспондент РИА Новости. Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в понедельник в Санкт-Петербурге. Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государств в области литературы и искусства за 2023-2024 годов. Кроме того, подписаны постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.
https://ria.ru/20240129/putin-1924163744.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924157724_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_1881f3fb19835dd6edb1b3051c4c5e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, экономика
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика
Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ
Путин и Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики СГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ
и Белоруссии
в понедельник в Санкт-Петербурге
.
Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государств в области литературы и искусства за 2023-2024 годов.
Кроме того, подписаны постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.
В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия