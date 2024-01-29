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Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ - РИА Новости, 29.01.2024
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Союзное государство
 
17:46 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/politika-1924197455.html
Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ
Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ - РИА Новости, 29.01.2024
Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:46
2024-01-29T17:46
союзное государство
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, передает корреспондент РИА Новости. Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в понедельник в Санкт-Петербурге. Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государств в области литературы и искусства за 2023-2024 годов. Кроме того, подписаны постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.
https://ria.ru/20240129/putin-1924163744.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, экономика
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика
Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике СГ

Путин и Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики СГ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в понедельник в Санкт-Петербурге.
Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государств в области литературы и искусства за 2023-2024 годов.
Кроме того, подписаны постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия
Вчера, 15:48
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЭкономика
 
 
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