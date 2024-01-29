https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924133198.html

Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю

Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю - РИА Новости, 29.01.2024

Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю

Свыше 24 тысяч кубических метров снега вывезли на прошлой неделе из парков, расположенных в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:05

2024-01-29T14:05

2024-01-29T14:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Свыше 24 тысяч кубических метров снега вывезли на прошлой неделе из парков, расположенных в Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства по региону. "За прошедшую неделю в общей сложности было вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Было задействовано почти 800 человек и 153 единицы спецтехники", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба. В первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатываются противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Московской области, говорится в сообщении. На территории Подмосковья находятся 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет два миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20240129/klin-1924111169.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин, городское хозяйство москвы