https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924133198.html
Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю
Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю - РИА Новости, 29.01.2024
Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю
Свыше 24 тысяч кубических метров снега вывезли на прошлой неделе из парков, расположенных в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:05
2024-01-29T14:05
2024-01-29T14:05
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Свыше 24 тысяч кубических метров снега вывезли на прошлой неделе из парков, расположенных в Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства по региону. "За прошедшую неделю в общей сложности было вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Было задействовано почти 800 человек и 153 единицы спецтехники", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба. В первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатываются противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Московской области, говорится в сообщении. На территории Подмосковья находятся 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет два миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20240129/klin-1924111169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), михаил хайкин, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Свыше 24 тысяч кубических метров снега вывезли на прошлой неделе из парков, расположенных в Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства по региону.
"За прошедшую неделю в общей сложности было вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Было задействовано почти 800 человек и 153 единицы спецтехники", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин
, слова которого приводит пресс-служба.
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В первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатываются противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Московской области, говорится в сообщении.
На территории Подмосковья находятся 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет два миллиона квадратных метров.