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Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю - РИА Новости, 29.01.2024
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Новости Подмосковья
 
14:05 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924133198.html
Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю
Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю - РИА Новости, 29.01.2024
Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю
Свыше 24 тысяч кубических метров снега вывезли на прошлой неделе из парков, расположенных в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:05
2024-01-29T14:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Свыше 24 тысяч кубических метров снега вывезли на прошлой неделе из парков, расположенных в Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства по региону. "За прошедшую неделю в общей сложности было вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Было задействовано почти 800 человек и 153 единицы спецтехники", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба. В первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатываются противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Московской области, говорится в сообщении. На территории Подмосковья находятся 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет два миллиона квадратных метров.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Городское хозяйство Москвы

Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТрактор коммунальной службы убирает снег
Трактор коммунальной службы убирает снег - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Трактор коммунальной службы убирает снег
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Свыше 24 тысяч кубических метров снега вывезли на прошлой неделе из парков, расположенных в Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства по региону.
"За прошедшую неделю в общей сложности было вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Было задействовано почти 800 человек и 153 единицы спецтехники", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба.
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В первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатываются противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Московской области, говорится в сообщении.
На территории Подмосковья находятся 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет два миллиона квадратных метров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил ХайкинГородское хозяйство Москвы
 
 
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