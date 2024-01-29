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Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией Ляонин - РИА Новости, 29.01.2024
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Новости Подмосковья
 
11:04 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924084200.html
Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией Ляонин
Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией Ляонин - РИА Новости, 29.01.2024
Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией Ляонин
Мининвест Подмосковья подписал соглашение с департаментом коммерции китайской провинции Ляонин о развитии сотрудничества по внешнеэкономической деятельности... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:04
2024-01-29T11:04
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мининвест Подмосковья подписал соглашение с департаментом коммерции китайской провинции Ляонин о развитии сотрудничества по внешнеэкономической деятельности между регионами, сообщили в подмосковном ведомстве. "Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало с департаментом коммерции китайской провинции Ляонин соглашение о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности между регионами. Подписание прошло в рамках масштабного визита делегации подмосковного мининвеста в Китай", - отмечается в сообщении. В ведомстве напомнили, что совокупный объем инвестиций компаний с китайским капиталом в Московской области уже превысил 27 миллиардов рублей. В регионе сегодня представлены пять крупных проектов с китайским капиталом. В одном их них - бизнес-парке "Гринвуд" в Красногорске - представлены сразу 170 китайских компаний. "И КНР, и его провинция Ляонин являются давними проверенными партнерами нашего региона. Нас связывает продолжительная инвестиционная работа, а также стремительно развивающееся экспортное взаимодействие. Уверена, что подписанное соглашение придаст новый импульс развитию двусторонних межрегиональных связей в сферах торговли, промышленности, информационных технологий, транспортной логистики и других сегментах", - сказала зампред правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), ляонин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ляонин

Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией Ляонин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мининвест Подмосковья подписал соглашение с департаментом коммерции китайской провинции Ляонин о развитии сотрудничества по внешнеэкономической деятельности между регионами, сообщили в подмосковном ведомстве.
"Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало с департаментом коммерции китайской провинции Ляонин соглашение о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности между регионами. Подписание прошло в рамках масштабного визита делегации подмосковного мининвеста в Китай", - отмечается в сообщении.
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В ведомстве напомнили, что совокупный объем инвестиций компаний с китайским капиталом в Московской области уже превысил 27 миллиардов рублей. В регионе сегодня представлены пять крупных проектов с китайским капиталом. В одном их них - бизнес-парке "Гринвуд" в Красногорске - представлены сразу 170 китайских компаний.
КНР, и его провинция Ляонин являются давними проверенными партнерами нашего региона. Нас связывает продолжительная инвестиционная работа, а также стремительно развивающееся экспортное взаимодействие. Уверена, что подписанное соглашение придаст новый импульс развитию двусторонних межрегиональных связей в сферах торговли, промышленности, информационных технологий, транспортной логистики и других сегментах", - сказала зампред правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ляонин
 
 
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