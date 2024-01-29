https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924084200.html

Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией Ляонин

Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией Ляонин - РИА Новости, 29.01.2024

Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией Ляонин

Мининвест Подмосковья подписал соглашение с департаментом коммерции китайской провинции Ляонин о развитии сотрудничества по внешнеэкономической деятельности... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:04

2024-01-29T11:04

2024-01-29T11:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ляонин

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мининвест Подмосковья подписал соглашение с департаментом коммерции китайской провинции Ляонин о развитии сотрудничества по внешнеэкономической деятельности между регионами, сообщили в подмосковном ведомстве. "Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало с департаментом коммерции китайской провинции Ляонин соглашение о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности между регионами. Подписание прошло в рамках масштабного визита делегации подмосковного мининвеста в Китай", - отмечается в сообщении. В ведомстве напомнили, что совокупный объем инвестиций компаний с китайским капиталом в Московской области уже превысил 27 миллиардов рублей. В регионе сегодня представлены пять крупных проектов с китайским капиталом. В одном их них - бизнес-парке "Гринвуд" в Красногорске - представлены сразу 170 китайских компаний. "И КНР, и его провинция Ляонин являются давними проверенными партнерами нашего региона. Нас связывает продолжительная инвестиционная работа, а также стремительно развивающееся экспортное взаимодействие. Уверена, что подписанное соглашение придаст новый импульс развитию двусторонних межрегиональных связей в сферах торговли, промышленности, информационных технологий, транспортной логистики и других сегментах", - сказала зампред правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240127/tovary-1923850881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ляонин