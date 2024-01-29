Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией Ляонин
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мининвест Подмосковья подписал соглашение с департаментом коммерции китайской провинции Ляонин о развитии сотрудничества по внешнеэкономической деятельности между регионами, сообщили в подмосковном ведомстве.
"Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало с департаментом коммерции китайской провинции Ляонин соглашение о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности между регионами. Подписание прошло в рамках масштабного визита делегации подмосковного мининвеста в Китай", - отмечается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что совокупный объем инвестиций компаний с китайским капиталом в Московской области уже превысил 27 миллиардов рублей. В регионе сегодня представлены пять крупных проектов с китайским капиталом. В одном их них - бизнес-парке "Гринвуд" в Красногорске - представлены сразу 170 китайских компаний.
"И КНР, и его провинция Ляонин являются давними проверенными партнерами нашего региона. Нас связывает продолжительная инвестиционная работа, а также стремительно развивающееся экспортное взаимодействие. Уверена, что подписанное соглашение придаст новый импульс развитию двусторонних межрегиональных связей в сферах торговли, промышленности, информационных технологий, транспортной логистики и других сегментах", - сказала зампред правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.