https://ria.ru/20240129/pitbul-1924076639.html
В Братске избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь
В Братске избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь - РИА Новости, 29.01.2024
В Братске избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь
В Братске хозяйка питбультерьера, который покусал двух женщин, получила телесные повреждения во время конфликта с соседями, начата проверка, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:24
2024-01-29T10:24
2024-01-29T10:24
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
иркутская область
братск
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ИРКУТСК, 29 янв - РИА Новости. В Братске хозяйка питбультерьера, который покусал двух женщин, получила телесные повреждения во время конфликта с соседями, начата проверка, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В полицию Братска поступили сообщения от местных жителей о конфликте в районе Осиновка, который возник между 35-летней хозяйкой питбультерьера и ее соседями. Установлено, что в октябре прошлого года собака покусала 63-летнюю женщину. Экспертиза установила, что здоровью потерпевшей был причинен вред средней степени тяжести, и в отношении владелицы животного завели уголовное дело. 27 января эта же собака во время прогулки совершила повторное нападение - теперь на дочь той пенсионерки. По предварительной версии, родственники пострадавших попыталась усмирить животное, начался конфликт с его владелицей, закончившийся нанесением побоев. "По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление степени тяжести телесных повреждений, нанесенных хозяйке питбультерьера. По результатам экспертизы будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении. Расследование инцидента контролирует прокуратура Братска.
https://ria.ru/20240124/napadenie-1923188868.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, иркутская область, братск
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Иркутская область, Братск
В Братске избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь
В Братске соседи избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь
ИРКУТСК, 29 янв - РИА Новости.
В Братске хозяйка питбультерьера, который покусал двух женщин, получила телесные повреждения во время конфликта с соседями, начата проверка, сообщает
ГУМВД по Иркутской области.
В полицию Братска поступили сообщения от местных жителей о конфликте в районе Осиновка, который возник между 35-летней хозяйкой питбультерьера и ее соседями. Установлено, что в октябре прошлого года собака покусала 63-летнюю женщину. Экспертиза установила, что здоровью потерпевшей был причинен вред средней степени тяжести, и в отношении владелицы животного завели уголовное дело. 27 января эта же собака во время прогулки совершила повторное нападение - теперь на дочь той пенсионерки. По предварительной версии, родственники пострадавших попыталась усмирить животное, начался конфликт с его владелицей, закончившийся нанесением побоев.
"По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление степени тяжести телесных повреждений, нанесенных хозяйке питбультерьера. По результатам экспертизы будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Расследование инцидента контролирует прокуратура Братска.
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