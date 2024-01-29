https://ria.ru/20240129/pitbul-1924076639.html

В Братске избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь

В Братске избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь - РИА Новости, 29.01.2024

В Братске избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь

В Братске хозяйка питбультерьера, который покусал двух женщин, получила телесные повреждения во время конфликта с соседями, начата проверка, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:24

2024-01-29T10:24

2024-01-29T10:24

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

иркутская область

братск

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ИРКУТСК, 29 янв - РИА Новости. В Братске хозяйка питбультерьера, который покусал двух женщин, получила телесные повреждения во время конфликта с соседями, начата проверка, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В полицию Братска поступили сообщения от местных жителей о конфликте в районе Осиновка, который возник между 35-летней хозяйкой питбультерьера и ее соседями. Установлено, что в октябре прошлого года собака покусала 63-летнюю женщину. Экспертиза установила, что здоровью потерпевшей был причинен вред средней степени тяжести, и в отношении владелицы животного завели уголовное дело. 27 января эта же собака во время прогулки совершила повторное нападение - теперь на дочь той пенсионерки. По предварительной версии, родственники пострадавших попыталась усмирить животное, начался конфликт с его владелицей, закончившийся нанесением побоев. "По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление степени тяжести телесных повреждений, нанесенных хозяйке питбультерьера. По результатам экспертизы будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении. Расследование инцидента контролирует прокуратура Братска.

https://ria.ru/20240124/napadenie-1923188868.html

иркутская область

братск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, иркутская область, братск