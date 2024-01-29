В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и Венгрии
В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и главы МИД Венгрии
© Фото : МЗС України/TelegramПереговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде. 29 января 2024
© Фото : МЗС України/Telegram
Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде. 29 января 2024
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто для нормализации отношений двух стран начались в Ужгороде на западе Украины, сообщили в МИД страны.
Ранее Сийярто сообщил, что на 29 января в Ужгороде запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Зеленского.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали переговоры в Ужгороде с целью нормализации украинско-венгерских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины.
Ермак в своем Telegram-канале написал, что работают над налаживанием отношений. По его словам, "нужен откровенный и конструктивный диалог", Киев к этому готов.
Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.