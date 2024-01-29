https://ria.ru/20240129/peregovory-1924123334.html

В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и Венгрии

В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и Венгрии - РИА Новости, 29.01.2024

В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и Венгрии

Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто для нормализации отношений двух стран начались... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:23

2024-01-29T13:23

2024-01-29T13:35

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто для нормализации отношений двух стран начались в Ужгороде на западе Украины, сообщили в МИД страны. Ранее Сийярто сообщил, что на 29 января в Ужгороде запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Зеленского. "Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали переговоры в Ужгороде с целью нормализации украинско-венгерских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины. Ермак в своем Telegram-канале написал, что работают над налаживанием отношений. По его словам, "нужен откровенный и конструктивный диалог", Киев к этому готов. Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

https://ria.ru/20240126/ssha-1923582895.html

https://ria.ru/20240128/siyyarto-1924036382.html

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в мире, ужгород, украина, венгрия, петер сийярто, андрей ермак, дмитрий кулеба, евросоюз