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В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и Венгрии - РИА Новости, 29.01.2024
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13:23 29.01.2024 (обновлено: 13:35 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/peregovory-1924123334.html
В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и Венгрии
В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и Венгрии - РИА Новости, 29.01.2024
В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и Венгрии
Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто для нормализации отношений двух стран начались... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:23
2024-01-29T13:35
в мире
ужгород
украина
венгрия
петер сийярто
андрей ермак
дмитрий кулеба
евросоюз
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто для нормализации отношений двух стран начались в Ужгороде на западе Украины, сообщили в МИД страны. Ранее Сийярто сообщил, что на 29 января в Ужгороде запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Зеленского. "Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали переговоры в Ужгороде с целью нормализации украинско-венгерских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины. Ермак в своем Telegram-канале написал, что работают над налаживанием отношений. По его словам, "нужен откровенный и конструктивный диалог", Киев к этому готов. Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
https://ria.ru/20240126/ssha-1923582895.html
https://ria.ru/20240128/siyyarto-1924036382.html
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в мире, ужгород, украина, венгрия, петер сийярто, андрей ермак, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Ужгород, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и Венгрии

В Ужгороде начались переговоры представителей Украины и главы МИД Венгрии

© Фото : МЗС України/TelegramПереговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде. 29 января 2024
Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде. 29 января 2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : МЗС України/Telegram
Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде. 29 января 2024
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто для нормализации отношений двух стран начались в Ужгороде на западе Украины, сообщили в МИД страны.
Ранее Сийярто сообщил, что на 29 января в Ужгороде запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Зеленского.
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"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали переговоры в Ужгороде с целью нормализации украинско-венгерских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины.
Ермак в своем Telegram-канале написал, что работают над налаживанием отношений. По его словам, "нужен откровенный и конструктивный диалог", Киев к этому готов.
Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
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